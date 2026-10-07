¡Maribel Guardia va con todo contra Imelda Tuñón! Llega a Fiscalía y entrega más pruebas por Julián Figueroa

La disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sumó un nuevo capítulo. Luego de confirmar públicamente que acudiría a la Fiscalía, la actriz se presentó para declarar dentro de la investigación relacionada con la muerte de Julián Figueroa. TVNotas estuvo presente y fue testigo de su llegada, así como de las declaraciones de su abogado sobre el avance del caso.

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Alejandro Isunza

¿Por qué Maribel Guardia acudió a la Fiscalía de la CDMX?

La mañana de este 7 de octubre, TVNotas estuvo presente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde Maribel Guardia acudió para dar seguimiento a la carpeta de investigación que sus abogados impulsan contra Imelda Tuñón.

Un día antes, la actriz ya había adelantado a la prensa que se presentaría ante las autoridades para continuar con el proceso legal. Sin embargo, evitó profundizar en los detalles debido a la recomendación de su equipo jurídico.

Maribel Guardia “Mañana me voy a presentar en la fiscalía para darle seguimiento a la carpeta de investigación que iniciaron mis abogados”.

Durante ese mismo encuentro con reporteros, Maribel explicó que había recibido instrucciones claras de no emitir declaraciones sobre el caso mientras las investigaciones continúan: “Mi abogado me dijo que no hablara nada. Que no les puedo contestar nada, porque mañana me voy a presentar en la fiscalía”.

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¿Qué denuncia interpuso Maribel Guardia contra Imelda Tuñón?

La denuncia promovida por Maribel Guardia está relacionada con la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023. De acuerdo con la información dada a conocer por la propia actriz y su equipo legal, el recurso busca que las autoridades investiguen presuntos delitos contra la salud y posibles hechos relacionados con el suministro de psicotrópicos al cantante antes de su fallecimiento.

La controversia surgió después de declaraciones realizadas por Imelda Tuñón en el podcast Mesa Cero, donde habló sobre la manera en que obtenía recetas médicas y medicamentos que se los daba a Julián Figueroa.

Precisamente por tratarse del tema central de la investigación, Maribel evitó responder preguntas relacionadas con esas declaraciones: “No voy a hablar de eso, porque de eso es que voy a la fiscalía”.

También aclaró que hasta ese momento no había recibido ninguna notificación oficial relacionada con otras acciones legales promovidas por Imelda: “A mí no me ha llegado ninguna notificación todavía. No sé qué trae esta notificación, pero todavía no la recibo. Así que pudiera hablar, pero no voy a hablar”.

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Alejandro Isunza

¿Qué dijo el abogado de Maribel Guardia al llegar a la Fiscalía, HOY 7 de octubre de 2026?

A su llegada a la Fiscalía, el representante legal de Maribel Guardia, Alonso Beceiro, habló a las cámaras de TVNotas sobre el motivo de la visita. El litigante explicó que la actriz acudiría a rendir una declaración formal como parte del expediente que actualmente se encuentra bajo investigación.

“Vinimos a una declaración de Maribel”. Alonso Beceiro

Cuando se le preguntó si la actriz acudiría a ratificar la denuncia, el abogado detalló que su comparecencia formaba parte del procedimiento legal:

“Es una declaración ya formal de Maribel, dentro del expediente de homicidio y delitos contra la salud”. Alonso Beceiro

Beceiro también confirmó que Maribel forma parte de las pruebas consideradas dentro de la investigación y que su testimonio será relevante para el avance del caso.

“Maribel es una de las pruebas, entonces es la primera”. Alonso Beceiro

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Alejandro Isunza

¿Hay pruebas contundentes contra Imelda Tuñón? Esto respondió la defensa

Uno de los temas que más llamó la atención fue la respuesta del abogado Alonso Beceiro cuando se le cuestionó sobre la existencia de pruebas contundentes dentro del expediente.

Aunque no reveló detalles específicos sobre los elementos presentados ante las autoridades, sí dejó claro que existe material probatorio que fue previamente valorado por el equipo legal antes de presentar la denuncia.

“Cuando se hace una denuncia de hechos de este tipo, existe un caudal probatorio que nosotros valoramos”. Alonso Beceiro

Sin embargo, precisó que será únicamente la autoridad competente la que determine el alcance real de dichas pruebas y su peso jurídico: “La contundencia de las pruebas únicamente la puede determinar la autoridad judicial. Nosotros, como litigantes, no podemos valorar la contundencia de las pruebas”.

Alejandro Isunza

¿Qué pasó durante la visita de Maribel Guardia a la Fiscalía?

La llegada de Maribel Guardia provocó una fuerte movilización de reporteros y cámaras en las instalaciones de la Fiscalía.

TVNotas fue testigo del intenso movimiento que se generó alrededor de la actriz, pues decenas de representantes de medios buscaron captar imágenes y obtener declaraciones sobre el caso que enfrenta a la actriz con su exnuera.

A su salida de la Fiscalía, Maribel Guardia reveló que no vinieron a acusar a nadie, sino solamente a validar los hechos y agregar pruebas a la carpeta de investigación que está abierta.