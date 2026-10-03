¿Maribel Guardia solicitará medidas de protección vs. Imelda Tuñón? Marco Chacón dice: “Una tranquilidad”

Tal parece que la guerra legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha llegado a su punto más alto. Y es que la joven solicitó medidas de protección luego de que la actriz iniciara un proceso legal en su contra por su presunta responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, dejó clara la postura de su pareja con un contundente mensaje. ¿También solicitarán una orden de protección? Esto fue lo que dijo.

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Maribel Guardia demandó a Imelda Tuñón por su posible responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa / Mezcalent

¿Por qué Imelda Tuñón solicitó medidas de protección contra Maribel Guardia?

Todo comenzó después de que Imelda Tuñón admitiera haberle dado medicamentos sin autorización médica al hoy fallecido Julián Figueroa para tratar sus presuntos problemas de “adicciones, ansiedad e insomnio”.

Tras esta declaración, Maribel Guardia decidió comenzar un proceso legal contra su exnuera para investigar si su acción estuvo directamente relacionada con la muerte de Julián, ocurrida en abril de 2023.

A raíz de esto, Tuñón acudió a las autoridades para pedir medidas de protección. Con ello, entre otras cosas, la cantante busca que Maribel, su esposo y su abogado, Alonso Beceiro, dejen de hablar de ella.

En declaraciones a la prensa, tanto ella como su abogada explicaron que su única intención al solicitar protección es parar con los ataques. La licenciada también sostuvo que un juez ya ratificó estas medidas.

“En los medios de comunicación se han hecho diversas publicaciones, entrevistas en donde se ha hablado del tema de Imelda, lo que estamos buscando es evitar esto, que haya un sigilo (...) por eso el día de hoy un juez tuvo a bien ratificar esas medidas”, puntualizó la abogada.

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Imelda Tuñón fue al reclusorio hace poco / Redes sociales

Marco Chacón revela si Maribel Guardia también solicitará una medida de protección

En redes sociales, el periodista Javier Ceriani compartió la reacción de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, ante las medidas de protección solicitadas por Imelda Tuñón. Si bien la abogada de esta última asegura que la petición fue avalada por un juez, Chacón sostiene que no han sido notificados por las autoridades pertinentes.

Sin embargo, aseguró que sería un “alivio para ellos” que los “forzaran” a dejar de hablar sobre ella, pues tanto él como la actriz están cansados de que la prensa les cuestione sobre el tema.

Marco Chacón “No conocemos el documento ni hemos sido notificados, así que no sabemos su alcance. Si realmente se trata de medidas para no hablar de ella, nos parecen perfectas, porque nosotros no tenemos interés en hacerlo. A nosotros la prensa nos aborda y nos pregunta; no somos quienes la convocamos para hablar del tema. Si ahora no pudiéramos responder, para nosotros sería hasta una tranquilidad”.

Aunque puntualizó que ellos también podrían solicitar medidas de protección, sostuvo que no lo harán, pues consideran que la propia Imelda es quien más sale perjudicada con sus declaraciones.

“También podríamos solicitar medidas por las declaraciones y agresiones que ella ha hecho contra Maribel y su familia, pero no lo haremos. Sus propias declaraciones, muchas veces, son las que terminan metiéndola en problemas”, indicó.

¿Imelda Tuñón enfrenta otra demanda por abandonar a su hijo?

Hace poco, la periodista Inés Moreno aseguró que, presuntamente, Imelda Tuñón podría ser demandada por supuestamente haber abandonado a su hijo. Y es que durante varios días se manejó la versión de que ella se habría ido a Estados Unidos, dejando a su pequeño a cargo de otra persona.

“Sí estaba en Estados Unidos y por lo que da a entender, fue a dejar a su hijo allá y regresó... Entonces nos queda claro por sus propias palabras, a menos que esté mintiendo, que fue a Estados Unidos con su hijo, lo fue a dejar en algún lugar, en alguna escuela”, indicó Moreno.

Posteriormente, la propia Imelda desmintió haber “abandonado” a su hijo. Aseguró que está en México con el menor. También dejó ver que esto cerraba cualquier posibilidad de reconciliación con Guardia o de que esta pudiera ver al niño en el futuro.

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