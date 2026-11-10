Imelda Tuñón rompe el silencio sobre supuesto “plan macabro” vs. Maribel Guardia: "¿Planeó una trampa? VIDEO

Luego de que Maribel Guardia tomó una dolorosa decisión sobre su nieto por temor a una trampa mortal por parte de la defensa de Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa rompió el silencio sobre la polémica y negó tener conocimiento de lo que la presentadora y su equipo legal abordaron en el video. ¿Elige no hablar del tema? ¡Te contamos los detalles!

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Imelda Tuñón reacciona a las acusaciones de Maribel Guardia. / Facebook: Imelda Tuñon

¿Por qué Maribel Guardia tomó la decisión de no convivir con su nieto?

Hace un par de semanas, Maribel Guardia hizo pública la decisión de negarse a convivir con su nieto, fruto del matrimonio de Julián Figueroa e Imelda Tuñón. De acuerdo con la actriz de Lagunilla mi barrio, su equipo legal le advirtió de una posible trampa que estaría alistando la defensa de su exnuera.

“Lo que se pretende es que en la primera convivencia que tenga el nieto de Maribel se le ponga un cuatro a efecto de que este menor, con la alienación que trae, la violencia vicaria, pueda declarar que fue agredido o hasta abusado por Maribel o Marco Chacón”. Alfonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia

Debido a que el abogado Alfonso Beceiro señaló que la conductora o su esposo podrían enfrentar “delitos que hoy son señalados como graves por la legislación”, Maribel Guardia describió lo ocurrido como un “plan perverso” y lamentó tener que tomar esa decisión.

“La convivencia es también un derecho del niño y me duele profundamente que los conflictos de los adultos sigan colocándolo en medio de una situación que lo está dañando cuando mi intención fue todo lo contrario: protegerlo y amarlo”. Maribel Guardia

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Maribel Guardia renunció a la convivencia con su nieto. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Imelda Tuñón a las declaraciones de Maribel Guardia sobre la convivencia con su nieto?

En un reciente encuentro con la prensa, Imelda Garza Tuñón se pronunció sobre el “plan macabro” del que hablaron Maribel Guardia y sus abogados, razón por la que la conductora renunció a convivir con su nieto. De acuerdo con la exparticipante de Venga la alegría, fin de semana, desconoce completamente de lo que se habló en el video

“No sé ni de lo que hablaron, tuve que verlo como en cuatro pedazos porque no entendí nada. No entendí ni al principio de lo que estaban hablando y de la supuesta amenaza y del informe. Una cosa rarísima”. Imelda Tuñón

De acuerdo con Imelda Tuñón, no hay manera de que se haya descubierto una estrategia de ese tipo, por lo que decidió mantenerse al margen de la situación: “La única manera de enterarse de un plan así sería como leer la mente de alguien, no lo sé. Está muy raro eso, no sé cómo pasó”, sentenció.

¿Imelda Tuñón ya no hablará más sobre la polémica de Maribel Guardia?

Pese a que tras la renuncia de Maribel Guardia a las convivencias con su nieto, Imelda Tuñón lanzó contundentes mensajes, la cantante y actriz dijo en su encuentro con los medios que por el momento está en “vacaciones mentales”, pues la situación la tiene “fastidiada” y no entiende el contexto del video.

“Yo la verdad es que ahorita me estoy dando unas vacaciones mentales porque estoy fastidiada de todo. Es el último video que salió; al principio no entendí, pero al final tampoco. No entendí de qué estaban hablando ni para qué, ni quién estaba amenazando; no supe de qué estaban hablando, no sé nada”. Imelda Tuñón

De esa manera, Imelda Tuñón se despidió de los reporteros, no sin antes asegurar sentirse tranquila y confirmar que está soltera y disfrutando de una nueva etapa de su vida. ¿Se terminará el pleito legal con Maribel Guardia?

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