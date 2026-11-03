¿Hijo de Imelda Tuñón no es de Julián Figueroa? Maribel Guardia hace fuerte revelación: “Prueba de ADN”

Mucho se ha dicho sobre el pleito tanto mediático como legal que Maribel Guardia e Imelda Tuñón han protagonizado desde el 2025. Y es que no solo ellas han salido afectadas con todo esto, sino también el nieto de la actriz.

En medio de todo esto, ha empezado a surgir la versión de que, presuntamente, se está poniendo en tela de juicio el hecho de que realmente el menor sea hijo de Julián Figueroa. Ante esto, Maribel lanza un contundente mensaje. Esto fue lo que dijo.

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Hace poco, Maribel Guardia renunció a su nieto / Mezcalent

¿Qué se ha dicho sobre el hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón?

Como se sabe, Maribel Guardia no ha podido tener contacto con su nieto desde que inició un proceso legal contra Imelda Tuñón, madre del menor, en 2025. En aquel entonces, la actriz decía sentir miedo por la seguridad del pequeño, pues, supuestamente, Tuñón lo descuidaba a raíz de su presunta adicción a las sustancias.

Aunque Imelda pudo demostrar que sí era una madre apta y pudo recuperar a su hijo, la relación entre las celebridades se vio sumamente fracturada por diversos temas, incluyendo el testamento de Julián y hasta las causas de su fallecimiento en 2023.

Hace unas semanas, Guardia manifestó que renunciaría a convivir con el menor. Mediante un video para redes sociales, se dijo preocupada de que usen al pequeño como estrategia para perjudicarla. En dicho clip, también señala tener la esperanza de poder reunirse con el niño cuando este fuera mayor de edad y pudiera tomar sus propias decisiones.

La polémica solo creció cuando, a través de redes sociales, empezó a circular la información de que, presuntamente, Guardia desea realizarle una prueba de ADN al menor para verificar si realmente es su nieto.

Según se dijo, el propio abogado de la actriz ya había hecho la solicitud a las autoridades competentes en octubre. Esto, a petición de Maribel y su esposo, Marco Chacón.

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Imelda Tuñón y Julián Figueroa tuvieron un hijo / Redes sociales

Maribel Guardia aclara si realmente duda de que su nieto sea hijo biológico de Julián Figueroa

Hace unos momentos, Maribel Guardia lanzó un comunicado para aclarar si realmente duda sobre la paternidad de Julián Figueroa. En su mensaje, la actriz deja claro que, pese a todo, jamás ha puesto en tela de juicio si realmente el hijo de Imelda Tuñón es su nieto biológico.

Si bien señaló que no podía hablar mucho sobre los procesos legales que lleva contra su exnuera por recomendación legal, dejó claro que nunca pidió una prueba de ADN para su nieto.

Maribel Guardia “Agradecemos a los medios su comprensión ante esta determinación. Es pertinente aclarar que NO he solicitado, ni solicitaré, una prueba de ADN respecto de mi nieto, pues para mí basta verlo para reconocer que es hijo de mi hijo Julián”.

Hasta el momento, Imelda Tuñón no se ha pronunciado ante esto. Tan solo se limitó a darle like al posteo del comunicado que hizo TVNotas.

En tanto que muchos usuarios le han recomendado a Maribel que sí se le haga el estudio al menor, recordándole que la propia Imelda declaró haberle notificado a Julián sobre su embarazo hasta que tuvo cinco meses.

¿Julián Figueroa tiene más hijos?

Otro rumor que también se ha hecho viral en redes sociales es que Julián Figueroa, presuntamente, tendría otros hijos. La especulación surgió después de que el abogado Alonso Beceiro manifestara lo que pasaría con la herencia del fallecido cantante si otros vástagos aparecieran.

La teoría se fortaleció después de que un usuario asegurara que Julián habría tenido una hija con una expareja previo a conocer a Imelda. Sostuvo que la presunta niña tendría 11 años actualmente,

José Manuel Figueroa, hermano del hoy occiso, admitió que el joven sí llegó a tener muchas novias antes de casarse. No obstante, reconoció no poder asegurar si tenía otros sobrinos “por ahí” y solo recalcó que sería algo “maravilloso”, en caso de que fuera real.

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