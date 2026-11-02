¿Claudia Martín embarazada de nuevo? Carlos Said se sincera sobre la posible llegada de un segundo hijo, VIDEO

A casi un año de que Carlos Said y Claudia Martin anunciaron el nacimiento de su hijo tras la Navidad de 2025, el actor de telenovelas reveló si ya está en planes de hacer crecer la familia pese a las constantes críticas que enfrenta su esposa por su cambio físico. ¿En espera de su segundo bebé? ¡Te contamos los detalles!

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Carlos Said destapa planes de agrandar la familia con Claudia Martín. / Redes sociales

¿Cuándo se convirtieron en papás por primera vez Carlos Said y Claudia Martín?

Fue en agosto de 2025 cuando Carlos Said y Claudia Martín anunciaron que se encontraban a la espera de su primer hijo con candente foto; meses después, días antes de despedir el año, la pareja sorprendió al anunciar que el pequeño ya se encontraba en sus brazos.

Sin revelar la fecha exacta del nacimiento, la noticia se dio a conocer a través de una foto difundida en su cuenta de Instagram en la que la pareja sostenía al pequeño en medio de un ambiente navideño, lo que reforzó la calidez del momento. Dicha publicación fue acompañada por el texto:

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú… Bienvenido a la familia”. Carlos Said y Claudia Martín

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Claudia Martín y Carlos Said presumen a su bebé y derriten las redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Qué piensan Carlos Said y Claudia Martin sobre la llegada de un segundo hijo?

Debido a que constantemente Claudia Martín y Carlos Said roban suspiros en redes con sus fotos, el actor de telenovelas fue cuestionado sobre la posibilidad de tener un segundo hijo con la actriz ahora que su primogénito está por cumplir un año.

“Ya sabes que las mujeres tienen que recuperarse más después de un embarazo; no son enchiladas. Clau dio a luz a un bebé enorme que tendría que pesar siete kilos y ya pesa 12; está grandote”. Carlos Said

Además de dejar claro que respeta el proceso que enfrenta su esposa tras convertirse en mamá por primera vez, señaló que está dispuesto a hacer crecer la familia en cuanto la actriz así lo quiera. “Que Clau se recupere y, cuando ella decida volver a abrir la fábrica, yo voy a ser el primero”, concluyó entre risas.

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¿Cómo ha sido la experiencia de Carlos Said en su primer año como papá?

En ese mismo encuentro con la prensa, el actor Carlos Said, quien celebró su primer Día del Padre este 2026, se sinceró sobre su experiencia junto a su hijo a pocas semanas de celebrar su primer año de vida.

“Tener a mi hijo creo que ha sido la experiencia más hermosa de mi vida. Este año lo que ha crecido ha sido para mí lo más hermoso que me han regalado Dios y la vida. El verlo crecer, el verlo gatear, ya está a punto de empezar a caminar”. Carlos Said

De esa forma, Carlos Said dejó claro que se encuentra feliz junto a Claudia Martín y su hijo pese a las críticas y especulaciones que han enfrentado como familia, por lo que sus fans no descartan que pronto sorprendan con la llegada de un nuevo bebé.

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