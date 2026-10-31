¡Claudia Martín y Carlos Said roban suspiros! Deslumbran con su disfraz de Día de Muertos, FOTO

Previo a la celebración de Día de muertos en México, Claudia Martin y Carlos Said volvieron a sorprender con una impactante foto, pero en esta ocasión lucieron un disfraz que hace alusión a las fiestas que se realizan en el país durante los primeros días del mes de noviembre. ¿Ya viste las imágenes? ¡Aquí te las mostramos!

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Claudia Martín y Carlos Said roban suspiros con sus disfraces de Día de Muertos. / Redes sociales

¿Por qué las fotos de Carlos Said y Claudia Mortín generan críticas?

Claudia Martín y Carlos Said han generado controversia desde que anunciaron que se convertirían en papás con una foto que los mostró como Dios los trajo al mundo. Desde entonces, no han dejado de acaparar la atención de sus seguidores y retractores con impactantes imágenes.

Una vez que se convirtieron en papás, tocó el turno de que solo el actor Carlos Said robara suspiros con una imagen en la que se dejó ver junto a su primogénito, pero lo hizo de una manera fuera de lo convencional, lo que generó una serie de comentarios, pues algunos llegaron a considerar que el contenido era ‘inapropiado’.

Hasta ahora, la pareja no se ha mostrado afectada por las críticas, incluso recientemente volvieron a encender la conversación con una foto en trajes de Adán y Eva; demostrando que, pese a los comentarios negativos, su contenido en redes no ha cambiado.

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Claudia Martín y Carlos Said roban suspiros con sus disfraces de Día de Muertos. / Mezcalent/Redes sociales

¿Cuál es la foto con la que Carlos Said y Claudia Martín celebraron el Día de muertos?

Días antes de la esperada celebración de Día de Muertos, Carlos Said y Claudia Martín deleitaron a sus seguidores con una nueva fotografía juntos, pero en esta ocasión no lo hicieron como en ocasiones anteriores.

A través de sus imágenes de Instagram, los actores compartieron una imagen luciendo su disfraz de Día de muertos, lo que generó cientos de comentarios y algunas ideas para disfrazar al pequeño integrante de su familia. “Ya tenemos nuestros disfraz de este año”, escribió la actriz, lo que generó reacciones como:



“Así o más bellos. Necesito tomarme una foto con ustedes”.

“Qué bellos”.

“Qué hermosa pareja”.

“De portada de película se ven increíbles”.

“Par de hermosos ya queremos verlos en acción”.

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¿Cómo inició la historia de amor de Carlos Said y Claudia Martín?

La historia de amor entre Carlos Said y Claudia Martín comenzó hace varios años, cuando un conocido de ambos le sugirió al actor salir con su colega. En ese entonces, Said no hizo caso y dejó pasar la oportunidad, sin saber que la vida los juntaría después.

Durante las grabaciones de la telenovela ‘Juegos de amor y poder’, los actores coincidieron en el set y el flechazo fue inevitable; sin embargo, no fue hasta enero de 2025 cuando confirmaron su relación.

“Cuando la conocí supe que era la mujer perfecta para mí. Nadie es perfecto. En algún momento habrá altas y bajas. Procuraremos que siempre sean altas, pero somos una pareja que nos conocimos, Dios quiera, para toda la vida”. Carlos Said

Además de las candentes fotos que suelen compartir, otro de los detalles que más ha llamado la atención de su relación es la diferencia de edad; sin embargo, su amor se ha mantenido vigente y continuamente se roban suspiros.

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