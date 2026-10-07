Muerte de Otto Sirgo: Filtran FOTO de los últimos momentos con vida del actor, ¡iba en silla de ruedas!

Han pasado algunos días desde la muerte de Otto Sirgo, uno de los actores más recordados en la televisión mexicana. Recientemente, se difundió una fotografía en la que el intérprete parece un poco disminuido, y muchos aseguraron se trató de una de sus últimas apariciones públicas. ¿Cómo se veía?

Otto Sirgo murió el 29 de septiembre / Redes sociales

¿De qué murió Otto Sirgo según información de su familia?

La semana pasada se confirmó el fallecimiento del primer actor Otto Sirgo, quien perdió la vida a los 79 años tras una trayectoria de más de cinco décadas en el medio del espectáculo.

Hasta ahora no hay un comunicado oficial que detalle las causas de su muerte, aunque su hija dijo que se trató de una falla cardíaca. Con el paso del tiempo se ha comentado que su hábito de fumar pudo haberle ocasionado diversos problemas de salud.

Su hija, en una entrevista con TVNotas, contó cómo disfrutaba la vida el actor:

Le gustaba mucho escuchar música, siempre. Toda la vida escuchó música, de todo tipo. Leía, leía un montón. Disfrutaba mucho tener su espacio. Era un hombre al que le gustaba el silencio, más o menos; o sea, no era de ruido constantemente. Hija de Otto Sirgo

Otto Sirgo dejó un importante legado en la televisión, y se mencionó que todavía durante sus últimas semanas de vida se mantuvo activo en la actuación.

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¿De qué murió el actor de telenovelas, Otto Sirgo? / Mezcalent

Comparten una de las últimas FOTOS de Otto Sirgo antes de morir

El martes 6 de octubre, Alexis Ayala, compartió una fotografía en la que aparece junto al fallecido Otto Sirgo, en lo que parecen ser las instalaciones de Televisa, sitio en el que colaboraban en una telenovela.

En la postal, Sirgo luce sentado en una silla de ruedas y con una sonrisa, acompañado del finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos México.

Ayala acompañó la publicación con el siguiente mensaje:

Mi querido Otto #QDEP. Finales de septiembre y principios de octubre han estado muy movidos en todo sentido. Ahí les dejo un poco de esos días. Alexis Ayala

Sin ahondar en más detalles, la fotografía fungió como una despedida de Alexis hacia Otto, recordando que el actor México-cubano estuvo presente en varias telenovelas, incluyendo una que está por estrenarse.

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Alexis Ayala despidiéndose de Otto Sirgo / Redes sociales

¿En qué telenovela aparecerá Otto Sirgo tras su muerte?

Otto Sirgo, quien falleció a los 79 años, dejó grabado el que será su último papel en una telenovela que se transmitirá después de su muerte.

Hasta hace apenas unas semanas, el actor seguía trabajando en México en Cruzando destinos: Marruecos en el corazón, la nueva producción de Rosy Ocampo.

Desde su cuenta de Instagram, la productora difundió algunas escenas protagonizadas por Sirgo en el melodrama y resaltó su profesionalismo, su experiencia y su talento frente a las cámaras:

Vendrán días de recordarte y extrañarte en el set. Nos queda el privilegio de haber coincidido contigo y el enorme regalo de tu talento plasmado en ‘Íñigo’, tu último personaje, que muy pronto llegará a la pantalla para que el público pueda volver a encontrarse contigo. Rosy Ocampo

Además, internautas recuerdan que Otto Sirgo sufrió la muerte de su esposa hace algunos años, situación que lo llegó a hundir emocionalmente, según su propio testimonio.

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