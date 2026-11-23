A casi 20 años de la muerte de Valentín Elizalde, un inquietante capítulo de su historia volvió a generar conversación. El reciente documental sobre el llamado “Gallo de oro” reavivó las preguntas sobre el video de su autopsia, una grabación que causó indignación desde 2006 y que, pese al paso del tiempo, continúa apareciendo en Internet.

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¿Quién grabó y filtró el video de la autopsia de Valentín Elizalde tras su asesinato?

El caso de la autopsia de Valentín Elizalde volvió a cobrar relevancia tras el estreno de Valentín: La muerte del Gallo de oro, la serie documental que reconstruye las últimas horas de vida del intérprete de regional mexicano.

Luego del asesinato de Valentín Elizalde, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, comenzaron a circular en Internet imágenes y videos del cuerpo del cantante, lo que generó una fuerte polémica por la manera en que ese material privado llegó al dominio público.

Ante la filtración, las autoridades tamaulipecas iniciaron una investigación para descubrir quién había grabado el video de la autopsia de Valentín Elizalde y cómo había terminado en la red.

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¿Quiénes fueron señalados por grabar el cuerpo de Valentín Elizalde y qué investigaron las autoridades?

Las indagatorias realizadas por la entonces Procuraduría de Justicia de Tamaulipas incluyeron entrevistas a peritos forenses y personal relacionado con el manejo de los restos del cantante tras el crimen.

De acuerdo con los reportes oficiales, las investigaciones apuntaron hacia tres trabajadores de la funeraria Valle de la Paz, ubicada en Reynosa, donde se preparó el cuerpo antes de ser trasladado para su funeral.

Los señalados admitieron haber utilizado un teléfono celular para tomar fotografías y grabar video del cuerpo de Valentín Elizalde, material que posteriormente terminó circulando de manera ilegal en distintos espacios de Internet.

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¿Qué revela el documental de HBO Max sobre el asesinato y la autopsia de Valentín Elizalde?

La producción Valentín: La muerte del Gallo de Oro no solamente analiza las hipótesis alrededor del homicidio del cantante, sino que también aborda las irregularidades que rodearon el manejo de la escena y del cuerpo tras el ataque.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los espectadores fue la revisión del material relacionado con la autopsia de Valentín Elizalde, considerado por muchos como uno de los primeros videos virales de alto impacto en México.

Además, el documental pone sobre la mesa las consecuencias mediáticas que tuvo la difusión de esas imágenes y cómo marcaron la conversación pública en los meses posteriores al asesinato del artista.

Acabo de terminar la serie “LA MUERTE DEL GALLO DE ORO” donde se muestra todo lo que ocurrió en el asesinato de Valentín Elizalde, está en HBO pero yo me pregunto ¿era necesario subir la autopsia del cantante? Me parece una falta de respeto a su memoria y también a su familia, muy mal ese detalle tan escabroso. TOTALMENTE INNECESARIA ESA ESCENA, obviamente yo no voy a compartir la parte de la autopsia por lo mismo, la familia de Valentín merece respeto. #valentinelizalde #lamuertedelgallodeoro — Karime Golib vlogs (@GolibKarime) November 14, 2026

¿Dónde está el video de la autopsia de Valentín Elizalde y por qué volvió a viralizarse?

Aunque plataformas como YouTube retiraron hace años las grabaciones originales relacionadas con la autopsia del “Gallo de Oro”, la difusión del material nunca pudo frenarse por completo.

Con el paso del tiempo, copias del video continuaron compartiéndose en páginas, foros y perfiles de redes sociales, especialmente durante aniversarios luctuosos o cuando surgen nuevos proyectos sobre la vida del cantante.

Ahora, el lanzamiento de la serie documental provocó un nuevo interés por la historia de Valentín Elizalde. Como consecuencia, las búsquedas sobre el video de la autopsia, su origen y los responsables de la grabación volvieron a dispararse entre los seguidores del intérprete, justo cuando se cumplen dos décadas de uno de los casos más impactantes en la música regional mexicana.