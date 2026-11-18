La historia sentimental de Valentín Elizalde volvió a dar de qué hablar tras el estreno de la docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro, de HBO Max. Su primera esposa, Gabriela Sabag, recordó cómo comenzó su romance con el cantante, por qué terminó su matrimonio y cómo, años después, terminó casándose con Fausto ‘Tano’ Elizalde, primo del intérprete. Su relación ha despertado comentarios por el parentesco entre ambos hombres y el parecido físico que se ha señalado entre ellos.

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Valentín Elizalde falleció a los 27 años de edad, por lo que ingresó al club de los 27 / Instagram: @valentinelizaldeoficial

¿Quién es Gabriela Sabag y cómo se enamoró de Valentín Elizalde?

Gabriela Sabag fue la primera esposa de Valentín Elizalde y madre de una de las hijas del cantante. Su historia con el llamado Gallo de Oro comenzó cuando él todavía no era una estrella del regional mexicano y se ganaba la vida cantando en fiestas particulares, bodas y celebraciones de XV años.

En la docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro, Gabriela recordó que conoció al intérprete durante una fiesta de XV años. Aunque inicialmente no le llamaba la atención su estilo, la personalidad y el trato del cantante terminaron conquistándola.

“Me pidió mi número. Empezamos a platicar un rato, él me siguió”, recordó sobre aquel primer encuentro. Incluso contó que Valentín no perdió el tiempo y desde el principio dejó claras sus intenciones de volver a verla.

Valentín Elizalde y Gabriela Sabag



“Ey, güerita, ¿vives aquí en esta casa? Sí, le digo. Pues aquí me vas a tener por unos días”, le dijo el cantante, según relató Gabriela.

La exesposa del intérprete confesó que los sombreros no eran precisamente de su agrado, pero terminó cambiando de opinión cuando conoció al hombre detrás del artista: “A mí no me gustaban las personas con sombrero”, reconoció. Sin embargo, agregó: “Hasta que ya lo fui tratando y pues ya me fui enamorando de él, porque sí es todo un caballero, respetuoso y muy amoroso”.

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Valentín Elizalde y Gabriela Sabag



¿Por qué se divorció Gabriela Sabag de Valentín Elizalde?

El romance entre Gabriela Sabag y Valentín Elizalde terminó en matrimonio. La pareja se casó por la iglesia un 7 de enero de 1999 y tuvo una hija en común, Gabriela Elizalde Sabag. En aquella época, el cantante todavía estudiaba Derecho en la Universidad de Sonora y alternaba sus estudios con presentaciones privadas. Su carrera comenzó a despegar mientras estaba casado, algo que transformó por completo su vida familiar.

“Estudiaba en la Unison Derecho y trabajaba de vez en cuando en fiestas particulares, XV años, bodas, pero no era famoso todavía”, contó Gabriela en la producción de HBO Max.

La exesposa del Gallo de Oro también habló sobre el papel que desempeñó como padre y no dudó en reconocer las cualidades que tuvo con su hija durante los primeros años de su vida: “Fue un papá bueno, generoso, cumplido”, expresó sobre el cantante.

Gabriela Sabag



Sin embargo, la fama y el crecimiento profesional de Valentín también trajeron dificultades a su matrimonio. Gabriela recordó cómo su carrera comenzó a despegar de manera acelerada, mientras la relación atravesaba problemas que terminaron por desgastarla: “Cuando nos casamos empezó él a subir de su carrera, era impresionante la forma en la que subió. De un día para otro era Valentín Elizalde”, relató.

La ruptura llegó después de que, según Gabriela, el cantante comenzara a tener relaciones con otras mujeres. Aunque intentó salvar su matrimonio porque seguía enamorada, finalmente decidió separarse en 2004.

Gabriela Sabag “Empezó a tener hijos por otros lados, a cualquier mujer creo que nos duele”, contó. También explicó que buscaron ayuda para resolver sus diferencias: “Empezamos a ir a terapia, intenté poder sobrellevar eso por el amor que le tenía y en el 2004 decidí divorciarme”.

Dos años después, el 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde fue asesinado a los 27 años. En el ataque armado también murieron su representante, Mario Mendoza, y su chofer, Reynaldo Ballesteros.

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Valentín Elizalde habría revelado como quería morir / Captura de pantalla redes sociales

¿Por qué Gabriela Sabag se enamoró de Tano Elizalde, primo de Valentín?

Después de su matrimonio con Valentín Elizalde, Gabriela Sabag volvió a encontrar el amor, pero su nueva pareja tenía un vínculo muy cercano con el cantante: se trataba de Fausto ‘Tano’ Elizalde, primo del Gallo de Oro y sobreviviente del ataque armado ocurrido en 2006.

Tras varios años sin coincidir, Gabriela y Tano retomaron el contacto y comenzaron una relación sentimental. Su historia provocó comentarios entre seguidores del cantante y sectores de la familia, debido a que ella había formado una familia con Valentín antes de convertirse en pareja de su primo. En 2021, Tano confirmó públicamente que mantenía un noviazgo con Gabriela e incluso reveló que ya le había entregado un anillo de compromiso. De esta manera, la relación dejó de ser un asunto privado y comenzó a generar mayor conversación en el mundo del espectáculo.

Finalmente, la pareja contrajo matrimonio en 2025. Así, la primera esposa de Valentín Elizalde terminó formando una nueva familia con uno de los integrantes de la misma familia del intérprete.

Ahora, en un pódcast, Gabriela Sabag reveló qué fue lo que la hizo fijarse en Tano Elizalde. Según contó, el gran parecido físico y algunas cualidades que compartía con Valentín Elizalde fueron clave para que surgiera el romance.

“(El gusto hacia) Tano realmente se parece mucho a él (Valentín). Tiene mucho de él y su corazón; es mi tipo”. Gabriela Sabag

¿Qué pasó con Tano Elizalde durante el asesinato de Valentín Elizalde?

Fausto ‘Tano’ Elizalde es primo de Valentín y uno de los personajes relacionados con el episodio más trágico en la vida del Gallo de Oro. La madrugada del 25 de noviembre de 2006, después de la presentación del cantante en Reynosa, Tamaulipas, ocurrió el ataque armado en el que perdieron la vida el intérprete, su representante y su chofer.

Tano fue el único sobreviviente de aquella agresión y, con el paso de los años, ha hablado públicamente sobre lo sucedido. Su participación en la docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro volvió a poner su nombre en la conversación, pues también relata su versión de los hechos.

El primo del cantante ha rechazado haber participado en el asesinato y ha defendido su postura frente a los señalamientos y cuestionamientos que han surgido alrededor del caso.