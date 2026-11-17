La polémica continúa contra Aleks Syntek, más allá de su colaboración con Dani Flow, ahora el intérprete causó un zafarrancho junto a la prensa. En plena llegada al aeropuerto, Syntek quiso evitar a los reporteros y hasta parecía lastimado. ¿Qué le pasó?

Aleks Syntek huye de la prensa tras volver de concierto / Cortesía Ocesa José Jorge Carreón

Aleks Syntek intenta huir de la prensa en el aeropuerto de la CDMX

El cantante Aleks Syntek fue captado el martes 16 de noviembre a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), procedente de Villahermosa, Tabasco, en un momento que llamó la atención por estar usando un cubrebocas.

Al ser interceptado por reporteros, el intérprete evitó responder a la mayoría de las preguntas y dejó claro su incomodidad ante la presencia de los medios, exigiendo que “ saquen una cita con su publirrelacionista ”.

Las preguntas incluyeron desde su relación con Dani Flow, hasta su opinión por lo ocurrido con el concierto de Karol G, la cantante colombiana que tuvo que posponer sus concierto el fin de semana por cuestiones de salud. Syntek decidió guardar silencio.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó a Aleks Syntek? El cantante destapa la verdad de su polémico show tras problemas de salud mental

Aleks Syntek arma zafarrancho en el aeropuerto de la CDMX / Redes sociales

¿Por qué Aleks Syntek apareció lastimado recientemente?

Uno de los temas que más llamó la atención en el momento fue la aparente dificultad de Aleks Syntek (en conflicto con Pati Chapoy) para caminar, lo que despertó la curiosidad de los presentes para saber lo que le pasaba.

Syntek explicó que las molestias físicas se debían a una contractura muscular, consecuencia de una caída que sufrió recientemente:

No vengo lastimado, vengo con una contractura porque me resbalé y es un accidente normal, casero. Sí estoy bien, ahorita tengo que esperar. Aleks Syntel

Esto solo hizo que Aleks pidiera constantemente a la prensa que se alejara y lo dejaran llegar a casa, pues necesitaba estar con sus hijos:

Ya denme chance, tengo que llegar a mi casa, necesito llegar por mis hijos. Necesito llegar porque voy a ir a la escuela por mis hijos. Aleks Syntek

El cantante no reveló más detalles sobre su estado de salud, aunque sí mostró su descontento en la manera en la que lo abordaron. ¿Tú qué opinas?

Lee: ¿Aleks Syntek en ‘La casa de los famosos México’? Podría ser habitante en la siguiente temporada, aseguran

Aleks Syntek confirmó su divorcio hace unas semanas

La vida sentimental de Aleks Syntek también se hizo viral hace unas semanas, cuando el cantante confirmó su divorcio de Karen Coronado durante una entrevista con Mariano Osorio, algo que definió como “muy difícil”, pero que también hizo por amor:

Yo estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, es la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño. Aleks Syntek

El artista aceptó que su carácter y el ritmo de su carrera pesaron en la relación:

Yo le coarté esos sueños a ella, porque mi carrera es monstruosa y entonces abarca demasiado espacio y no le dejaba oxígeno a ella para respirar. Aleks Syntek

Aun así, subrayó que la separación se dio sin rencores y con agradecimiento hacia quien fue su pareja durante muchos años.

Aleks Syntek ha recibido el respaldo de famosos como Gala Montes, sobre todo en momentos en el que las críticas se hacen más fuertes en su contra.

Tal vez te interese: Aleks Syntek: tras presuntos mensajes a una joven, resurge que conoció a su esposa cuando tenía 15 años