Tras la controversia por su supuesto brote psicótico en un concierto, Aleks Syntek vuelve a dar de qué hablar al afirmar que, presuntamente, Steven Tyler de ‘Aerosmith’ llegó a ser su fotógrafo en algún momento. En redes sociales, lo han empezado a comparar con Martha Higareda. Te contamos lo que dijo.

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Aleks Syntek es comparado con Martha Higareda / Mezcalent

¿Cómo se conocieron Aleks Syntek y Steven Tyler de ‘Aerosmith’?

Hace poco, Aleks Syntek estuvo en el pódcast de Javier Paniagua. Durante la conversación, el cantante habló de la vez en la que presuntamente se encontró con Steven Tyler, vocalista de ‘Aerosmith’, en México.

“Le dice mi compadre: ‘Te presento a una de las figuras más importantes y grandes de México’. Yo pensé que el güey iba a decir: ‘Ah, ¿qué onda?’. Empieza a gritar: ‘You are the rockstar. I love you’. Yo volteaba y decía: ‘¿Es a mí?’. Él decía: ‘Yes, you are the rockstar’... Justo estaba parado detrás de los dos discos de platino de ‘Duele el amor’. Entendí por qué me vio con respeto… Se levanta, nos tomamos la foto”. Aleks Syntek

Relató que, presuntamente, fueron a cenar tras un concierto que Steven dio en México. Si bien por un momento creyó que todo había sido mentira, al final el artista sí habría cumplido su promesa.

“Me dijo: ‘Me voy a cenar contigo, pero no me lleves a un lugar fancy, llévame a unos tacos’. Al día siguiente fue el concierto y yo no creí que fuera a ir. Estuve esperando hasta las dos de la mañana fuera del hotel Presidente. Yo decía: ‘Ya me hizo pen… este wey’... Sale a las dos de la mañana y me dice: ‘Ya estoy listo’”, resaltó.

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Steven Tyler de Aerosmith habría sido el “fotógrafo” de Aleks Syntek

Aleks Syntek, quien hace poco anunció su separación de Karen Coronado, continuó con su relato y sostuvo que nadie reconoció a Steven Tyler en el restaurante. Afirmó que, en el transcurso de la cena, dos chicas se acercaron a pedirle una foto y le pidieron al vocalista de Aerosmith que tomara la imagen.

“Se paran y le dicen a Steven: ‘Oiga, ¿nos toma una foto con Aleks Syntek, por favor?’ y Steven de: ‘Of course’. Se para a tomarnos la foto y yo de: ‘Estas viejas no saben quién es este cab…’. Nos empieza a tomar fotos”, puntualizó.

El artista reconoció que su historia sonaba “irreal” y entendía por qué mucha gente no le creía cuando la contaba. No obstante, dejó claro que había sido real. Incluso le dijo al presentador del pódcast que le pasaría la foto que se tomó con su colega para probarlo.

“Dicen que soy Martha Higareda. Me empezó a hablar de los Illuminati. Me habló de ovnis. Hablamos de fantasmas. Yo dije: ‘Este es de mi planeta’. No hay cosa de la que más me guste hablar que de cosas sobrenaturales” , sentenció.

Aleks Syntek sí conoció al vocalista de Aerosmith / Redes sociales

¿Por qué comparan a Aleks Syntek con Martha Higareda?

En los últimos años, Martha Higareda ha sido tachada de “mentirosa” y “exagerada” por las historias que ha contado. Una de sus anecdotas más sonadas fue cuando dijo que, presuntamente, rechazó trabajar con Robert Pattinson para estar en la cinta ‘No manches, Frida’.

A Aleks Syntek le ha pasado algo parecido. Y es que ha asegurado, entre otras cosas, que, presuntamente, Shakira intentó “coquetearle” y que Elton John lo conocía. Pese a todo, el mexicano insiste en que sus relatos son reales.

Al menos su encuentro con Steven Tyler fue real. Un usuario compartió la imagen en la que se le puede ver a Aleks junto al vocalista de Aerosmith en lo que parece ser un estudio de grabación.

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