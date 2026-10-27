Aleks Syntek anuncia proyecto con su psicólogo y desata críticas, ¿todo fue una estrategia publicitaria? VIDEO

Aleks Syntek volvió a hablar sobre lo sucedido durante su concierto del 15 de septiembre y adelantó que contará “su verdad” sobre aquel día. Además, reveló que decidió buscar ayuda profesional con un psicólogo cuya historia personal le había generado dudas.

Ahora, el cantante presentó públicamente a Fernando Núñez como su psicólogo. El especialista se hizo conocido en redes sociales por una entrevista que se viralizó y de la que surgió el meme “no vendo cigarros sueltos”.

La presentación de ambos desató una ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales.

¿Cómo fue la presentación y por qué recibieron tantas críticas?

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Aleks Syntek / Redes sociales

¿Quién es Fernando Núñez, el polémico psicólogo de Aleks Syntek?

Fernando Núñez es un psicólogo y especialista en adicciones que ganó popularidad en redes sociales gracias al meme “no vendo cigarros sueltos”.

Antes de alcanzar popularidad en internet, Núñez atravesó problemas con adicciones y estuvo en prisión. Él mismo ha hablado de estas experiencias en diversas entrevistas, donde ha contado cómo su consumo de sustancias lo llevaron a pasar dos años y medio en la cárcel.

En sus redes sociales se presenta como especialista en adicciones y está vinculado con el Centro de Reestructuración Emocional Integral (CREI), dedicado a la atención de personas con problemas de adicciones.

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Fernando Núñez, especialista en adicciones / Redes sociales

¿Por qué Aleks Syntek apareció con el psicólogo Fernando Núñez?

Aleks Syntek contó que, después de lo ocurrido el pasado 15 de septiembre, le recomendaron permanecer internado durante algunos meses en una clínica de salud mental, alternativa a la que se opuso.

Ante su negativa, le plantearon otra opción: comenzar un tratamiento con un psicólogo que tenía antecedentes de haber estado en prisión y haber enfrentado problemas de consumo de sustancias. Esto le generó dudas al cantante, quien calificó la propuesta como “un disparate”.

Posteriormente, Aleks reapareció, pero esta vez acompañado de Fernando Núñez, a quien presentó públicamente como su psicólogo. Además, reveló que entre ambos ya había surgido una amistad.



“Bueno, cuando estás desesperado, pues pruebas de todo y yo quise ver qué pasaba y el día de hoy él es mi psicólogo, se llama Fernando Núñez y aquí lo tengo conmigo, gran amigo”, dijo Aleks Synek.

dijo Aleks Synek. “Muchas gracias, amigo, y famoso por no vendo cigarros sueltos. Ese, ese mero. Pero te agradezco mucho que yo sé que pensaste que era un disparate. Pero te atreviste y aquí estamos y hemos logrado cosas bien lindas”, respondió Fernando Núñez.

Durante su presentación, los dos hablaron sobre el apoyo que se han brindado mutuamente y anunciaron un proyecto que no fue muy bien recibido por algunos seguidores.

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¿El tema de salud mental de Aleks Syntek fue una estrategia publicitaria?

Durante su presentación, anunciaron un proyecto audiovisual para compartir su historia, que estarán estrenando en sus canales de YouTube para contar su historia, incluyendo lo que pasó el 15 de septiembre en el concierto de Aleks Syntek.

Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por algunos seguidores, quienes cuestionaron la manera en que se está abordando el tema de la salud mental, pues cuestionan que se aprovechen de ella con fines publicitarios.



“Eso no es una consulta, es una collab”

“Monetizando…"

“No se cual de los dos necesita más ayuda”

Fueron algunos de los comentarios de los seguidores en redes.

La polémica del cantante causó mucho ruido en el mundo del espectáculo, incluso personalidades como Pati Chapoy le respondieron a Aleks Syntek por lo que publicó en sus redes sociales.

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