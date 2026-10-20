Alejandro Fernández reaparece y habla sobre su proceso tras padecer ansiedad y la depresión: ¿retiro definitivo?

Después de que Alejandro Fernández revelara hace algunos meses que enfrenta problemas de salud mental, ‘el Potrillo’ habló nuevamente al respecto y compartió cómo avanza su proceso.

En su momento, el cantante también decidió tomarse un breve descanso de los escenarios para enfocarse en su bienestar y disfrutar de tiempo con su familia. Ahora, retomó sus compromisos profesionales y se presentó en el Palenque de las Fiestas de Octubre, donde habló de cómo ha evolucionado su salud.

¿Cómo se encuentra actualmente el cantante y qué dijo sobre su salud mental? Te contamos.

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Alejandro Fernández / Redes sociales

¿Cómo reveló Alejandro Fernández que enfrentaba problemas de salud mental?

En junio de 2026, Alejandro habló abiertamente sobre los problemas de salud mental que enfrenta desde hace varios años, pues reconoció que ha atravesado episodios de ansiedad y depresión.

“De repente sufro mucho de depresiones y ansiedades, pero creo que debe ser normal”, expresó el intérprete, y destacó que recibe atención médica para estos padecimientos.

En aquella ocasión, ‘el Potrillo’ aprovechó para enviar un mensaje a quienes atraviesan una situación similar y los invitó a dejar atrás los prejuicios y buscar ayuda profesional.

Tras sus declaraciones, el cantante anunció que aprovecharía un periodo de descanso para desconectarse de sus compromisos profesionales y dedicar tiempo a su bienestar emocional y a su familia.

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Alejandro Fernández. / Foto: Redes sociales

¿Cómo se encuentra actualmente Alejandro Fernández tras revelar que padece ansiedad y depresión?

Alejandro Fernández compartió una actualización sobre su estado emocional y aseguró que continúa atendiendo su salud mental con ayuda de profesionales.

En una entrevista con ‘Ventaneando’, después de sus presentaciones en Guadalajara, el cantante reiteró que estos padecimientos deben tomarse en serio y atenderse con especialistas.

“Bien, como siempre les he dicho, son cosas que se tienen que ver con profesionales y no a la ligera” Alejandro Fernández

Aunque no ofreció detalles sobre su tratamiento ni profundizó en cómo se siente, ‘el Potrillo’ dejó claro que sigue comprometido con su bienestar emocional mientras continúa con sus carrera musical.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Fernández al embarazo de su hija, Camila Fernández?

En la misma entrevista, Alejandro Fernández también habló sobre el embarazo de su hija, Camila Fernández, y expresó la felicidad que siente por la próxima llegada de un nuevo bebé.

Brevemente, ‘el Potrillo’ dijo estar feliz y encantado por su hija, especialmente porque ella llevaba tiempo buscando un nuevo embarazo. Asimismo, reconoció que está muy ilusionado por la llegada de su próximo nieto.

“Encantado, sobre todo por Cami, que tenía mucho tiempo buscando otro bebé. Contento de poder tener otro nieto.” Alejandro Fernández

Recientemente, Camila Fernández compartió en sus redes sociales cómo fue la revelación de su embarazo con su núcleo familiar.

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