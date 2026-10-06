Camila Fernández reaparece en silla de ruedas y llorando tras anunciar embarazo: ¿Qué le pasó a la cantante? VIDEO

Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, sorprendió recientemente al anunciar que está embarazada. Lejos de la buena noticia, la también cantante causó preocupación al aparecer en una silla de ruedas, comenzando las especulaciones de fans y seguidores. ¿Qué le pasó?

Camila Fernández anunció su embarazo en pleno concierto / Redes sociales

¿Cómo anunció Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, que está embarazada?

El curioso momento en el que Camila Fernández anunció su embarazo ocurrió durante su presentación el pasado 2 de octubre en Guadalajara, Jalisco. En medio del concierto, la cantante interpretó Hermoso cariño, una de las canciones de su abuelo, Vicente Fernández, mientras llevaba una mano hacia su vientre.

Aunque este gesto despertó algunas sospechas entre los asistentes, la noticia quedó confirmada cuando la artista rompió en llanto y reveló que está esperando a su segundo bebé: “ Estoy embarazada ”, dijo Camila.

La revelación provocó una gran celebración entre el público, que respondió con aplausos y muestras de cariño. Posteriormente, la cantante compartió en sus redes sociales un video del emotivo momento y lo acompañó con el mensaje: “ Mi hermoso cariño en camino ”.

El anuncio se hizo viral rápidamente y generó muestras de cariño entre sus seguidores, así como colegas del mundo del espectáculo.

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Camila Fernández anunciando que está embarazada / Redes sociales

¿Por qué Camila Fernández reapareció en silla de ruedas tras anunciar su embarazo?

Luego de que Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, revelara su embarazo, la cantante reapareció en pleno aeropuerto y los medios la abordaron para preguntar sobre la reciente noticia, sin embargo, lo que llamó la atención fue que se transportara en una silla de ruedas.

Aunque la imagen de Camila siendo trasladada de esa manera generó cuestionamientos, pareció que solo se debió a un momento de agotamiento, pues la intérprete se dijo feliz a esta nueva etapa que atraviesa:

Me van a dar otra vez ganas de llorar, fue algo muy muy deseado, muy pedido, muy rezado y llega a mí como una bendición de Dios. La verdad es que estamos muy felices mi esposo y yo. Mi papá (Alejandro) feliz. Camila Fernández

Su llanto no representó algún problema en su embarazo, solo fue un momento de emoción , por lo que la imagen que circula en redes no corresponde a una mala noticia.

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¿Quién es el esposo de Camila Fernández?

El esposo de Camila Fernández es Francisco Barba, y lo poco que se sabe de él es que tiene 34 años y su vocación estaría relacionada con el ámbito de la charrería.

Barba mantiene sus cuentas en redes sociales privadas, por lo que su nombre comenzó a ser más conocido públicamente a raíz de su relación con la cantante.

Camila y Francisco se conocieron en 2019 gracias a unos amigos en común, quienes decidieron presentarlos y organizarles una cita. De acuerdo con lo que ha contado la propia intérprete, sus conocidos le comentaron que Barba estaba interesado en ella. Después de aquel primer encuentro, la relación avanzó hasta convertirse en un romance.

La pareja conformada por Camila Fernández y Francisco Barba contrajo matrimonio en 2020 en Jalisco, en una ceremonia íntima que tuvo que realizarse con pocas personas debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19.

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