¡Camila Fernández anuncia embarazo en pleno concierto! ¿Quién es su esposo y cómo fue su historia de amor?

Un nuevo miembro llega a la dinastía Fernández. Tras la polémica por el presunto distanciamiento con su hermano Alex Fernández, Camila Fernández sorprende a todos al anunciar su segundo embarazo en pleno concierto. Te contamos cómo fue la revelación, así como quién es el esposo de la cantante.

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Camila Fernández anuncia embarazo en pleno concierto / Redes sociales

¿Cómo anunció Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, su segundo embarazo?

Todo ocurrió durante su presentación del pasado 2 de octubre en Guadalajara, Jalisco. Camila Fernández interpretó ‘Hermoso cariño’, un tema de su abuelo Vicente Fernández, mientras se tocaba el vientre.

Si bien esto ya generó sospechas entre los presentes, todo se confirmó cuando la joven rompió en llanto y anunció estar esperando a su segundo hijo: “Estoy embarazada”, expresó entre lágrimas de felicidad.

Por supuesto, los asistentes no dudaron en aplaudir y celebrar la noticia. La artista también subió el clip del momento en redes sociales junto a este mensaje: “Mi hermoso cariño en camino”.

Hasta el momento, Camila no ha dado más detalles sobre su embarazo. En tanto que su publicación se llenó de comentarios de fans y algunos artistas como Angélica Vale deseándole todo lo mejor. Estas son algunas palabras que se podían leer en el post:

“¡Felicidades, mi niña! ¡Te adoroooooo! ¡Te abrazo pronto!”

“Felicidades”

“Qué emoción”

“Felicidades”

“Tú lloraste, nos hiciste llorar. Estar presente en la noticia fue algo increíble. Muchísimas felicidades”

“No inventes, qué hermoso. Neta eres una reina”

“Llegó el hermoso cariño”

Hasta el momento, ningún miembro de la dinastía Fernández se ha pronunciado ante la revelación. Recordemos que, con este bebé, Alejandro Fernández tendría cuatro nietos; dos del lado de su hijo Alex y dos por parte de Camila.

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Él es Francisco Barba, el esposo de Camilia Fernández; así fue su historia de amor

El esposo de Camila Fernández es Francisco Barba. No se sabe mucho sobre él, ya que no está involucrado en el ámbito artístico. Solo se sabe que tiene 34 años y que trabaja en algo relacionado con la charrería. De hecho, sus perfiles en redes sociales están en privado y su nombre salió a relucir por su relación con Camila.

La cantante y Barba se conocieron en 2019 por unos amigos en común que les organizaron una cita. Según contó la propia Camila, sus conocidos le dijeron que Francisco sentía atracción por ella. Ese primer encuentro fue suficiente para que floreciera el amor.

Se casaron en 2020, en Jalisco. La celebridad relató que la ceremonia fue pequeña debido a las restricciones por el Covid-19. Al año siguiente, le dieron la bienvenida a su primera hija. En muchas ocasiones, Camila ha expresado que Francisco es el “amor de su vida”.

“Es una persona que valoro muchísimo y amo con todo mi corazón, y sé que el sentimiento es recíproco. Me caso también con la seguridad de que él me cuida, ama y respeta como nadie nunca lo había hecho. Sé que los dos nos vamos a enfocar en tener el mejor matrimonio para que sea algo lindo y sano para los dos”, dijo la joven.

Esposo de Camila Fernández / Redes sociales

¿Por qué Camila Fernández estuvo distanciada de su hermano Alex Fernández?

En su momento, una fuente contó a TVNotas que, presuntamente, Alejandro Fernández tiene una preferencia por su hija Camila. Supuestamente, el cantante no quiso apoyar en un principio a Alex para que se volviera cantante, por lo que este último tuvo que recurrir a su fallecido abuelo Vicente.

Al parecer, esto habría influido en un distanciamiento entre Camila y Alex. Si bien aparentemente las cosas han ido mejorando entre ellos, la joven confesó que, en el pasado, solo se veían en fiestas familiares y no eran tan cercanos.

“Conectar otra vez contigo tan bonito, no lo tenía tan contemplado tampoco, dije chin.. si estábamos un poquito separados, a lo mejor ser rivales nos va a separar más… porque éramos de vernos cada fiesta”, declaró cuando ambos participaron en ‘Juego de voces’.

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