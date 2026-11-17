Después de una ola de rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre Julián Gil y Valeria Marín, el actor habló sobre lo que viene en su relación con la conductora.

Y es que el argentino sorprendió al hablar sobre la posibilidad de llevar su matrimonio a un nuevo nivel y agrandar la familia con su esposa, a través de un posible embarazo.

¿Será que Julián Gil está adelantando que próximamente recibirá a un nuevo bebé? Te contamos.

Leer: ¿Julián Gil ayuda a Ale Jaramillo a trabajar en México? Conductora ecuatoriana prepara proyecto con el actor

Julián Gil y Valeria Marín / Foto: Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Julián Gil?

Julián Gil tiene tres hijos, quienes nacieron de distintas relaciones del actor.

Su hija mayor es fruto de su relación con Brenda Torres, mientras quesu primer varón nació de su romance con la actriz venezolana Maritza Bustamante. Por su parte, su segundo niño es hijo de la también actriz Marjorie de Sousa, con quien Julián mantuvo una relación sentimental que terminó poco después del nacimiento del pequeño, en 2017.

Actualmente, el actor está casado con la conductora de deportes Valeria Marín, con quien no tiene hijos hasta el momento, aunque ambos han hablado sobre la posibilidad de agrandar su familia.

Leer: Valeria Marín presume a Julián Gil en toalla a sus casi 56 años y desata suspiros: "¿Todo eso?” VIDEO

Julian Gil y su hija Nicolle / Instagram

¿Julián Gil tendrá otro hijo con su actual esposa, Valeria Marín?

Julián Gil no ha ocultado su deseo de convertirse nuevamente en padre, esta vez junto a su esposa, Valeria Marín.

Durante una entrevista con el programa ‘Hoy’, el actor reveló que es algo que ya contempla junto con su pareja, pues ambos desean agrandar la familia y esperan que pueda suceder en 2027. Sin embargo, aclaró que no quieren forzar las cosas y prefieren dejar que todo se dé de manera natural.

“Sí, se contempla. Estamos haciendo la asignación y que sea papito Dios quien decida. Si es por nosotros, sí quisiéramos y es algo que podría ser para 2027.” Julián Gil

En caso de tener un nuevo bebé, Julián Gil se convertiría en padre por cuarta ocasión, mientras que para Valeria Marín sería su primogénito.

Leer: Julián Gil rompe en llanto tras recordar dolorosa historia de sus padres con el alcoholismo

¿Por qué hubo rumores de crisis entre Julián Gil y Valeria Marín?

Los rumores de una supuesta crisis matrimonial entre Julián Gil y Valeria Marín surgieron luego de que la conductora anunciara su salida de TUDN, después de siete años. La noticia generó especulaciones sobre los motivos de su decisión y algunas versiones apuntaron a que habría problemas en su relación con el actor.

A esto se sumaron comentarios sobre una supuesta cercanía entre Valeria y un compañero de trabajo, luego de que este le dedicara un mensaje de despedida en redes sociales. Esto provocó que algunos usuarios especularan sobre un posible conflicto de celos por parte de Julián, aunque esto nunca se confirmó.

Sin embargo, tanto Valeria como Julián rechazaron los rumores y hasta el día de hoy, siguen juntos. Recientemente, Julián Gil presumió su nuevo cambio de look, en el que Valeria tuvo mucho que ver.

Leer: Julián Gil interrumpe a reportero en vivo, de programa de futbol, y recibe empujón: “Acreditan a cualquiera”