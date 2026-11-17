Han pasado tres años desde que un actor de Sin senos no hay paraíso anunció la muerte de su bebé. El intérprete, casado con otra actriz de telenovelas, reveló que esperan a su bebé arcoíris, el cual, se convertirá en su tercer hijo. La noticia fue confirmada en una reciente exclusiva entrevista. Te decimos de quién se trata.

Actriz anuncia embarazo junto a su esposo, otro actor / Canva

¿Qué pareja de actores perdieron a su bebé hace unos años?

En mayo de 2023 el actor Fabián Ríos (quien sufrió la muerte de su madre hace más de un año) y su esposa la también actriz, Yuly Ferreira, informaron que tras 10 semanas de embarazo, recibieron la dolorosa noticia de que habían perdido al que habría sido su tercer hijo.

La pareja compartió lo ocurrido en redes sociales mediante un emotivo video y un mensaje en el que expresaron su consuelo al pensar que el bebé se encuentra en un mejor lugar:

En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto ¿por qué?, ¿para qué?, me duele pero también pregunto, que me falto, que no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tiene explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona. Yuly Ferreira

La actriz, conocida por interpretar a Renata en Las muñecas de la mafia, publicó un video que mostraba cómo fue cambiando su vientre durante esas semanas, junto con los momentos de cercanía entre su hijo mayor y el bebé que aún no había nacido.

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Fabián Ríos y Yuly Ferreira perdieron un bebé / Redes sociales

Fabián Ríos y Yuly Ferreira anuncian que están esperando un bebé

En una entrevista para la revista People, Fabián Ríos y Yuly Ferreira anunciaron que están en la feliz espera de su tercer hijo, años después de sufrir la devastadora pérdida de su bebé.

Para Yuly, la idea de volver a ser madre parecía ya lejana:

Nosotros dijimos: ‘No, ya yo creo que Dios está diciendo que no, ya descansemos, no (insistamos más en tener un hijo) Yuly Ferreira

La sospecha llegó de manera inesperada. Yuly notó un retraso y comenzó a pensar que podría estar embarazada, cuando se lo comentó a Fabián, el actor creyó que se trataba de una broma:

Fui a comprar la prueba y lo comprobamos: positivo. Estamos felices, se agrandó la familia. Yuly Ferreira

Según su testimonio, sus otros dos hijos se mantienen emocionados por la noticia, y ya comenzaron a hacer sus “apuestas” para saber si será niño o niña.

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La actriz Yuly Ferreira está embarazada / People

¿Quiénes son Fabián Ríos y Yuly Ferreira?

Fabián Ríos

Fabián Ríos es un actor que debutó en la telenovela juvenil Siete veces amada, en 2002. Ese papel le valió una nominación como actor revelación juvenil en unos premios en Colombia.

Su gran salto llegó con el personaje de Albeiro en Sin senos no hay paraíso (2008), que retomó en Sin senos sí hay paraíso (2016-2019). Ese papel lo hizo reconocido en Colombia y en el extranjero.

Después participó en producciones como:



Los herederos del Monte,

Corazón valiente,

No es lo que parece y,

y, Hasta que la plata nos separe.

Yuly Ferreira

La actriz Yuly Ferreira debutó en televisión en 2004 con Mesa para tres y alcanzó popularidad con El último matrimonio feliz, donde interpretó a Yorley, y con Las muñecas de la mafia, donde dio vida a Renata.

La pareja se conoció en una escuela de actuación y se casó en 2005. Hoy la familia vive en Miami, Estados Unidos y tienen dos hijos.

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