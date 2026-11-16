La mañana de este lunes 16 de noviembre, la actriz Marlene Favela (quien ha sido señalada por “menospreciar” en pleno set) encendió las alarmas de sus miles de seguidores en redes sociales, luego de compartir que sufrió una fuerte pérdida. La intérprete hizo un llamado a que alguien pudiera ayudarla en este difícil momento. Te contamos los detalles.

Marlene Favela sufre una reciente pérdida / Redes sociales

¿Qué pérdida sufrió recientemente la actriz Marlene Favela?

Fue a las 10 de la mañana de este lunes que la actriz Marlene Favela publicó en la red social “X”, que había perdido documentos importantes en el estacionamiento de un supermercado.

Según refiere, todo ocurrió en San Juan del Río, Querétaro, cuando se presume que se encontraba en el lugar para hacer compras:

Pido de corazón su ayuda. Perdí mi cartera en Sam’s Club de San Juan del Río, Querétaro, o en su estacionamiento. Dentro llevaba todos mis documentos oficiales, Y tarjetas que no podrán hacer uso de ellas y que son muy importantes para mí. Marlene Favela

Favela insistió en que las personas pueden quedarse con el dinero que se encontraba en su cartera, esperando que sus documentos puedan aparecer, ya que nadie puede hacer uso de ellos.

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Marlene Favela pierde documentos importantes / Archivo TVNotas y redes sociales

¿La actriz Marlene Favela recuperó sus documentos perdidos?

Marlene Favela no ha actualizado la situación de su cartera perdida, la actriz aún no menciona si ya pudo contactarse con la persona que se pudo haber encontrado con sus documentos.

Algunos de sus seguidores le ofrecieron su ayuda para resolver la situación, otros mencionaron que lo mejor era regresar al establecimiento comercial, pues probablemente la tienen ahí resguardada.

Se espera que en las próximas horas pueda recuperar los objetos perdidos. Paralelo a esto, vecinos de la zona ya se han manifestado en redes sociales para que la intérprete pueda recuperar su cartera y sus documentos. ¿Lo logrará?

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🙏🏻 Pido de corazón su ayuda. Perdí mi cartera en Sam’s Club de San Juan del Río, Querétaro, o en su estacionamiento. Dentro llevaba todos mis documentos oficiales, Y tarjetas que no podrán hacer uso de ellas y que son muy importantes para mí. No me interesa recuperar el dinero, solamente mis documentos. Si alguien la encontró, le agradecería infinitamente me contactara por este medio RT — MARLENE FAVELA (@marlenefavela_) November 16, 2026

¿Quién es Marlene Favela y cuál es su trayectoria?

Marlene Favela comenzó su carrera en 1999 La intrusa . Al año siguiente, en 2002, ase hizo famosa a nivel internacional con Gata salvaje .

. . Después encabezó producciones como Contra viento y marea , El zorro , Amor sin maquillaje , Los herederos del monte y El maleficio , entre otras.

, , , y , entre otras. También formó parte del elenco de la serie El señor de los cielos , y en el papel de antagonista se ha lucido en tramas como Pasión y poder , La desalmada , El amor invencible y Me atrevo a amarte .

, y en el papel de antagonista se ha lucido en tramas como , , y . Además, ha incursionado en programas de competencia y realities como Mira quién baila , Top Chef VIP y ¿Quién es la máscara?.

, y En cuanto a salud, Marlene Favela sufrió un derrame cerebral hace varios años

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