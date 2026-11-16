Un episodio paranormal se habría vivido en plena obra de teatro en la que participa Lourdes Munguía. Según una foto que circula en redes sociales, un hecho “extraño” fue captado en cámara. Internautas y presentes en el teatro aseguran que SÍ fue cierto. ¿Qué pasó exactamente?

Lourdes Munguía vivió episodio paranormal / Redes sociales

¿Qué obra de teatro está presentando actualmente la actriz Lourdes Munguía?

Hace solo unos días, la actriz Lourdes Munguía presentó la obra “la Llorona”, mismo que tiene como sede al teatro de La Reforma, espacio al que se han dado cita miles de personas para el gran estreno.

Sin embargo, lo que más llamó la atención el fin de semana fue una foto que circuló en plena obra, según perciben algunos usuarios, la verdadera “Llorona” se hizo presente en la función.

¿Qué pasó exactamente en la obra de teatro?

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Lourdes Munguía en la obra de “La Llorona” / Notiver

Así fue la “aparición” de “la Llorona” en una obra de Lourdes Munguía

La cuenta de Instagram “ivan.cochegrus” compartió la foto publicada por la propia actriz, Lourdes Munguía, quien se presentaba en la obra de “La Llorona”, cuando presuntamente su fantasma se apareció:

Anoche se aparece #lallorona verdadera atrás de @lourdes.munguia yo pensé que era @elicasbet que la interpreta pero ya me aseguro que sentía que alguien estaba enfrente de ella. IG: ivan.cochegrus

Sus comentarios no fueron los únicos sobre esa posible aparición, parte del público comentó que ha sentido la presencia de alguna “entidad":



“ La llorona siempre se ha manifestado de alguna, manera en las funciones ”,

”, “ Qué miedo ” y,

” y, “ No se le ven las facciones. Qué puto miedo ”.

NO hay forma de comprobar que la verdadera “Llorona” se presentó en la obra de teatro protagonizada por Lourdes Munguía. Incluso, algunos creen que puede tratarse de publicidad de su parte. ¿Tú qué piensas?

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¿Qué dijo Lourdes Munguía sobre la presunta aparición de “la Llorona” en la obra de teatro?

Hasta el momento de esta nota, la actriz Lourdes Munguía NO ha hecho comentarios al respecto, solo se limitó a compartir fotografías del elenco, antes y después de la obra de teatro.

Mientras esto ocurre, las especulaciones siguen creciendo entre internautas, de entre quienes creen que sí puede ser real que la verdadera “Llorona” se haya presentado en el recinto, y de los que aseguran que esto no puede ser cierto.

A la par de esto, Lourdes Munguía ha acompañado a su amiga Maribel Guardia en su batalla legal con Imelda Tuñón, otra de las polémicas que ha envuelto a la actriz mexicana.

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