Funeral de Regina Torné: Así luce el lugar en el que le dieron el último adiós a la fallecida actriz | VIDEO

La repentina muerte de la actriz Regina Torné ha dejado conmovidos a seguidores y colegas. Recordada por su participación en cine y televisión, la intérprete fue despedida por amigos y familia, lugar en el que también estuvo presente TVNotas. Te compartimos imágenes de la emotiva despedida.

Regina Torné es recordada por su participación en Como agua para chocolate / Redes sociales.

¿De qué murió la querida actriz Regina Torné?

Tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Regina Torné, muchos comenzaron a preguntarse sobre las causas que llevaron a la intérprete a partir de este plano, pues no se le conocían enfermedades o problemas recientes de salud.

No se sabía mucho al respecto, hasta que la periodista Rosario Murrieta reveló algunos detalles, tanto su última voluntad, como las posibles causas. Según su testimonio, el fallecimiento ocurrió de manera “natural”, pues ella no padecía ningún tema de salud:

Falleció dormida y no tenía problemas de salud, simplemente fue la edad. Rosario Murrieta

Regina Torné tenía 82 años de edad, dejando atrás una trayectoria enorme, conocida principalmente por su participación en Como agua para chocolate.

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Regina Torné murió por “causas naturales” / Redes sociales

Así fue el funeral de la actriz Regina Torné en la CDMX

Durante el jueves 12 de noviembre se llevó a cabo el funeral de la actriz Regina Torné, mismo que tuvo como sede el sur de la CDMX. Aunque la intérprete quería “morir” en Puebla, esto no pudo suceder.

TVNotas estuvo presente en el lugar del homenaje, pero se respetó otra de las últimas voluntades de Regina Torné: Un velorio privado.

A lo largo del día se pudo observar a amigos, familiares y colegas presentes en la despedida de Torné, honrando su memoria y recuerdo. Rumbo a la noche del jueves fue cremada.

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¿La actriz Regina Torné tuvo novia?

Junto con los homenajes a la actriz Regina Torné, muchas personas comenzaron a recordar algunas de las controversias que marcaron su trayectoria pública.

Una de las historias que más se ha repetido sobre un supuesto romance con otra mujer es la que la vincula con Virma González, quien fue coronada Miss México en 1954.

Según el periodista Felipe Cruz, de Productora 69, ambas empezaron como amigas muy cercanas y, con el paso del tiempo, esa amistad se habría convertido en una relación sentimental que habría durado muchos años:

Ellas comenzaron a tener una amistad muy cercana, incluso llegó el momento en el que terminan iniciando una relación sentimental que duró muchos años. (...) Se hablaba de una relación emocional, una relación sentimental. Periodista Felipe Cruz

De acuerdo con el mismo periodista, Torné también habría mantenido un romance con Rosa Furmahn, quien fue productora y actriz. Cruz cuenta que, al verlas juntas, un directivo de la televisora conversó con ellas y les pidió amablemente que fueran más discretas, ya que, de lo contrario, podrían quedar vetadas para siempre:

Cuando las ven juntas a Rosa y Regina un ejecutivo de la televisora habla con ellas y les dijo de una forma cordial que moderaran su comportamiento o podrían ser vetadas permanentemente. Felipe Cruz

Es importante aclarar que la propia actriz nunca confirmó estas versiones; de hecho, prefirió mantener en privado su orientación, aunque el tema se ha comentado en el medio del espectáculo durante muchos años.

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