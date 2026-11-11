Muere Regina Torné, actriz de “La loba” y “Como agua para chocolate"; confirman la triste noticia

Una de las villanas más recordadas de las telenovelas mexicanas apagó su luz. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes hoy recuerdan una trayectoria que marcó generaciones en el cine, el teatro y la televisión.

Mira: ¿Rebecca Jones consumía sustancias? Su exmanager arremete contra la fallecida actriz: “Histérica y menopáusica”

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Regina Torné?

Regina Torné murió a los 82 años, noticia que se dio a conocer este 11 de noviembre de 2026 a través del programa de espectáculos ‘Ventaneando’. La actriz mexicana fue recordada por su trabajo en cine, teatro y televisión.

De acuerdo con la información difundida en el programa, la intérprete falleció en su casa de la Ciudad de México. Su partida representa una pérdida para el espectáculo nacional, donde construyó una carrera de varias décadas.

El Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz también confirmó la noticia mediante un mensaje de condolencias en redes sociales: “Todo el Centro de Teatro y Cultura, nuestro Director Rodolfo Iglesias y la Delegada Regional de la ANDA Norma López estamos de luto. Descanse en paz”.

¿De qué murió Regina Torné y tendrá homenaje o ceremonia de despedida?

Hasta el momento, la causa de muerte de Regina Torné no ha sido revelada oficialmente por sus familiares ni por representantes cercanos a la actriz.

Sin embargo, se informó que la reconocida intérprete falleció en su domicilio ubicado en la Ciudad de México, donde pasó sus últimos años alejada de los reflectores.

Se espera que en las próximas horas familiares, amigos o asociaciones artísticas compartan información sobre posibles homenajes para celebrar su legado. Mientras tanto, el cariño del público ha quedado reflejado en cientos de mensajes de despedida que reconocen el impacto de su trabajo dentro de la cultura popular mexicana.

Mira: Muere querido actor de cine y telenovelas a los 56 años de edad, ¿qué le pasó?

¿Quién fue Regina Torné, la actriz de “Como agua para chocolate” y “El Chavo del 8"?

Regina Torné fue una de las actrices más reconocidas del cine y la televisión mexicana. Originaria de Villahermosa, Tabasco, inició su trayectoria artística en la década de los 60, cuando también incursionó en la música y el jazz, llegando incluso a grabar el disco Regina a Lara como homenaje al compositor Agustín Lara.

Su carrera despegó en el cine mexicano con películas como Despedida de soltera, Sólo de noche vienes y El rata, donde compartió créditos con figuras como Eulalia González “El Piporro”, Alma Delia Fuentes y Carlos Riquelme. Gracias a su talento, logró consolidarse como una actriz respetada dentro de la industria. Sin embargo, su papel más recordado fue el de Mamá Elena en Como agua para chocolate (1992), personaje que la convirtió en un referente del cine nacional y le valió el Premio Ariel. Su interpretación sigue siendo una de las más emblemáticas de la historia del cine mexicano.

En televisión también dejó huella con personajes inolvidables. Participó en El Chavo del 8 como Gloria, además de telenovelas como Catalina y Sebastián, Amor en custodia, La loba y Cielo rojo. En sus últimos años trabajó en producciones como Siempre tuya Acapulco y Un día cualquiera, antes de retirarse de los reflectores para dedicarse a la enseñanza artística en Puebla.

Ve: Familia de María Alicia Delgado ni la veía, pero en el funeral armó pleito con Yodi Marcos, ex de Carlos Bonavides