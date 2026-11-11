¿Rebecca Jones consumía sustancias? Su exmanager arremete contra la fallecida actriz: “Histérica y menopáusica”

La muerte de la actriz Rebecca Jones hace varios años pareció terminar con polémicas acerca de ella. Sin embargo, recientemente un delicado testimonio fue compartido por su exrepresentante, quien asegura que tratar a la intérprete era complicado, y hasta la señaló de presuntamente consumir sustancias ilícitas. ¿Qué se sabe?

Revelan “secretos” de la fallecida actriz Rebecca Jones / Archivo TVNotas, IG @la_rebeCCajones y @anaCeliaurquidi

¿Cuándo y de qué murió la actriz Rebecca Jones?

La actriz Rebecca Jones se convirtió en una de las favoritas del público desde su debut en 1982 con la telenovela El amor nunca muere. Desde entonces protagonizó numerosos éxitos, entre ellos Cuna de lobos, Imperio de Cristal, La vida en el espejo, Para volver a amar, entre muchos otros.

Su trabajo en televisión comenzó a mermarse desde febrero de 2018, cuando Jones recibió el diagnóstico de cáncer de ovario en etapa 3 y comenzó a someterse a quimioterapias.

A pesar de mejorar durante un tiempo, en marzo de 2020, la enfermedad reapareció. Tras múltiples recaídas de salud, Rebecca Jones lamentablemente falleció el 22 de marzo de 2023, a los 65 años.

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Rebecca Jones murió en 2023 / Archivo TVNotas, IG @la_rebeCCajones y @anaCeliaurquidi

¿Qué dijo el exrepresentante de Rebecca Jones?

A más de tres años de la muerte de Rebecca Jones, su exrepresentante, Emilio Morales, reavivó la polémica al describirla como una de las celebridades más difíciles con las que trabajó. Este testimonio lo hizo en el pódcast Gente bien parada.

La declaración más fuerte fue sobre la actriz fallecida llegó junto a un famoso refrán, dando a entender que, presuntamente, Rebecca Jones era una persona muy complicada:

Hay un dicho que reza que no hay muerto malo. Rebecca Jones era terrorífica… se enojaba de todo Rebecca Jones. Estaba loca… Y no me vayan a empezar a salir con que ‘ya no se puede defender’. No, no, no, estaba loca. Histérica, menopáusica, se le pegaban los cables, no soportaba ni el espejo. Emilio Morales

Más adelante y más grave aún, acusó a Jones de supuestamente consumir sustancias, situación en la que presuntamente intentaron inculparlo a él:

La llevo a Durango, le consigo un contrato, le pagan muy bien, en efectivo, porque leyera dos poemas y se pone como loca. Había consumido sustancias, había hecho una serie de cosas terroríficas y el culpable era yo. Emilio Morales

Cabe resaltar que este testimonio solo corresponde a lo dicho por Emilio, y NO hay forma de poder cuestionar a la actriz sobre estos señalamientos. ¿Será que sí?

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¿Quién es Emilio Morales, el que tachó a Rebecca Jones de “grosera”?

Emilio Morales es un reconocido periodista y representante de famosos. Además, colabora en el famoso programa: La saga. Fue adoptado por unos padres que, según ha contado, lo han amado y apoyado en todas sus decisiones.

Comenzó a aparecer en programas de espectáculos como La oreja y Televisa Espectáculos, al mismo tiempo en el que él trabajaba en un mercado recogiendo la basura del lugar.

Actualmente combina el periodismo y las Relaciones Públicas, por lo que se mantiene vigente en el mundo del espectáculo desde dos ángulos diferentes.

Su vida también ha estado marcada por problemas de salud que ha logrado superar: fue operado del corazón a los 12 años, enfrentó un cáncer de próstata y, en los últimos dos años, ha sufrido una serie de accidentes que lo han llevado a someterse a cuatro operaciones de cadera, según relató a TVNotas.

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