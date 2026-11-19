Desafortunadamente a mediados del mes de julio de este año trascendió la noticia sobre la muerte del hijo de Aylín Mujica, Mauro Menéndez, quien se desempeñaba como DJ y productor musical.

A varios meses de la partida de su amado hijo, la actriz ha compartido fotos del homenaje navideño con el que recordará a Mauro Menéndez estas fechas decembrinas, ¿qué hizo? Aquí te lo revelamos.

Mauro Menéndez murió el 16 de junio / Redes sociales

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¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Aunque al principio no se tenían más detalles acerca de su deceso, poco después se informó que Mauro Menéndez había fallecido el 16 de julio de 2026 a causa de una falla multiorgánica que fue provocada por una neumonía severa y un coágulo pulmonar. El músico se encontraba en Barbados cuando lamentablemente perdió la vida.

Según los detalles revelados por la autopsia compartida por Aylín Mujica, Mauro había presentado una fuerte neumonía que se complicó durante el vuelo, pues el joven presentó un coágulo en el pulmón, causado por los cambios de presión del viaje.

Tristemente Mauro Menéndez estaba en la playa con sus amigos mirando el atardecer, cuando de manera inesperada cayó al suelo debido a un infarto fulminante y perdió la vida.

Aylín Mujica le dedica mensaje a su hijo Mauro Menéndez / Mezcalent/Redes sociales

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¿Cómo reaccionó Aylín Mujica a la muerte de su hijo Mauro Menéndez?

Luego de que se diera a conocer la terrible noticia del fallecimiento de Mauro Menéndez, Aylín Mujica permaneció en silencio, hasta que el 18 de julio de 2026 publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, asegurando que estaba devastada por la partida de su hijo.

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo” Aylín Mujica

Aylín Mujica dijo que ella sabía que Mauro estaba en un lugar mejor, sin embargo, le pedía que le enviara fuerza para pasar esta dolorosa etapa: ”Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor”, dijo en sus redes.

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¿De qué manera Aylín Mujica va a homenajear a Mauro Menéndez en Navidad?

Después de todo el dolor que ha tenido que pasar, Aylín Mujica se prepara para continuar con su vida poco a poco, y eso por supuesto incluye las fiestas decembrinas que están a la vuelta de la esquina, sin embargo, la villana de telenovelas no ha querido dejar fuera a su hijo y es por eso que ha decidido dedicarle el árbol de Navidad.

Fue a través de sus historias de Instagram que Aylín Mujica compartió una instantánea en la que se aprecia un enorme árbol navideño blanco, que sin duda representa al ángel que ahora la cuida desde el cielo: “Esta Navidad llega con el corazón lleno de dolor y de tu ausencia, pero también de un amor que nunca morirá”, se lee

Aylín además agregó un mensaje en el que comparte que esta Navidad será diferente debido al dolor con el que tiene que cargar: “Un árbol dedicado a ti, Mau. La Navidad llega con dolor y ausencia, se siente, pero seguimos celebrándote con amor”.

En una entrevista posterior a la muerte de Mauro Menéndez, Aylín Mujica reveló que tristemente no había podido despedirse de su hijo, y que eso le rompía el corazón.