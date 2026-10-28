Maribel Guardia contactó a una médium para hablar con Julián Figueroa ¿se lo recomienda a Aylín Mújica?

Desafortunadamente Maribel Guardia no solo tiene que lidiar con la pérdida de su amado hijo, sino también con los procesos legales que tiene abiertos en contra de su nuera, Imelda Tuñón, como la demanda por presunto homicidio a Julián Figueroa.

Teniendo tanto en contra, la guapa actriz ha revelado lo que tuvo que hacer para buscar consuelo en medio de su duelo, y la manera en la que una médium la ayudo a comunicarse con Julián Figueroa, ¿qué dijo al respecto? te contamos.

Maribel Guardia y Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

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¿Cuándo murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

El 9 de abril de 2023, tristemente falleció Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia a la edad de 27 años. Según el reporte forense, el joven cantante partió de este mundo a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Por supuesto, la pérdida de su hijo fue devastadora, y a pesar de su dolor, Maribel debió enfrentar a la prensa asegurando que Julián era su vida entera: “Era mi amor, era el niño de mis ojos y ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entrego en sus manos”.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia / Mezcalent

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¿Por qué Maribel Guardia contactó a una médium para hablar con Julián Figueroa?

Como era de esperarse, tras el deceso de su único hijo, Maribel Guardia buscó consuelo de diferentes maneras, incluso llegando a consultar a una médium colombiana para que la ayudara a contactar a Julián Figueroa, según reveló Martha Figueroa.

Según las revelaciones hechas la conductora, la actriz presuntamente durante la consulta logró “hablar” con su hijo a través de la médium, pues según sus dichos, la experta le mencionó detalles que solo madre e hijo podían saber.

De acuerdo con Figueroa, Maribel Guardia fue enfática en asegurar que no depende de este tipo de prácticas, sin embargo, para ella la consulta fue de gran ayuda.

“Después de la muerte de Julián, de su hijo, contactó a una médium colombiana como para tratar que la ayudara a comunicarse con Julián. Se sintió tan desesperada que dijo: ‘Es que necesito hablar con Julián’. Y esa experiencia, le resultó bien y que encontró paz en medio de toda la tristeza que ha tenido desde que murió”, comentó.

“Desde su experiencia dijo que su hijo está en un lugar mejor, que está cerca de Dios. Esa experiencia se la compartió a Aylin Mujica para que pudiera empezar a sanar y quedarse tranquila después de que murió su hijo Mauro”, agregó.

#MaribelGuardia contacta al espíritu de su hijo y sorprende al revelar lo que hablaron, asegura #MarthaFigueroa. #ConPermiso por #Unicable 🍷📺 https://t.co/REEUFdXPGN — Unicable (@UnicableOficial) October 27, 2026

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¿Por qué Maribel Guardia le aconsejó a Aylín Mújica consultar a una médium?

Luego de la experiencia tan grata con la médium, Maribel Guardia le sugirió a su amiga Aylín Mújica que probara con este tipo de consultas, pues desafortunadamente, ahora las dos saben lo que es perder un hijo.

Tristemente Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mújica, falleció el pasado 17 de julio de 2026 a los 30 años de edad, a causa de una falla multiorgánica provocada por una neumonía y un coágulo pulmonar.

Al igual que Guardia, Mújica ha vivido la pérdida de su hijo de manera un tanto pública, incluso manteniendo vigente en proyectos como la obra ‘Los Intocables’ y Top Chef VIP.

Tras la reciente pérdida de su hijo, Aylín Mújica ha sido ampliamente respaldada por Maribel Guardia, quien la ha consolado en más de una ocasión asegurándole “lo vas a sentir y te mandará señales”.