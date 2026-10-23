¿Marco Chacón presuntamente maltrató al nieto de Maribel Guardia? Abogados de Ime Tuñón dicen: “Él lloraba”: VIDEO

Luego de que Maribel Guardia dijera públicamente que renunciaría a la convivencia con su nieto, los abogados de Imelda Tuñón dan fuertes declaraciones sobre la actriz y su esposo, Marco Chacón. Sobre este último, revelaron si realmente ¿maltrató al menor? Te contamos todo lo que dijeron.

Te recomendamos: Maribel Guardia toma dolorosa decisión sobre su nieto; teme una “trampa mortal” de defensa de Imelda Tuñón, VIDEO

Abogados de Imelda Tuñón dan su testimonio con Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia decidió renunciar a su nieto, hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

Los problemas entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón comenzaron a inicios de 2025. En aquel entonces, la actriz acusó legalmente a su exnuera de supuestas adicciones a las sustancias ilícitas y descuidar a su nieto. Gracias a esto, la actriz consiguió la tutela temporal del menor.

Según mencionaron los abogados de Tuñón, el juez terminó por desechar estos señalamientos y el pequeño pudo regresar con su mamá. Con el tiempo, nacieron otras polémicas como el supuesto testamento falso de Julián Figueroa y las causas de muerte de este mismo.

Y es que, hace algunas semanas Maribel inició otro proceso contra Tuñón por su presunta responsabilidad en la muerte de Figueroa. Esto, después de que la joven declarara que le había mentido al psiquiatra del hoy occiso y le daba medicamentos sin prescripción médica. Ante esto, Ime solicitó medidas de protección para que la actriz, su esposo, Marco Chacón, y su abogado, Alonso Beceiro, ya no hablaran más de ella.

Recientemente, Guardia anunció que renunciaría a su nieto. Señaló que estaba a punto de conseguir un régimen de visitas con el menor, pero que decidió no aceptar al enterarse de que, presuntamente, planeaban usar al menor para tenderle una “trampa mortal”.

Incluso, acudió ante las autoridades para que le revocaran sus derechos como abuela. Ante la prensa, manifestó que fue una decisión difícil, pero que necesitaba protegerse. También se dijo esperanzada de poder reencontrarse con el niño en el futuro, cuando “pudiera comprender mejor las cosas”.

No te pierdas: ¿Traición a Imelda Tuñón? Uno de sus amigos, ¡le llevó información a Maribel Guardia sobre su trampa “mortal”

Maribel Guardia renunció a su nieto / Redes sociales

Abogados de Imelda Tuñón responden si Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, maltrató al hijo de Imelda Tuñón

Hace unos momentos, los abogados de Imelda Tuñón estuvieron presentes en el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante en YouTube. Los asesores legales de Tuñón comenzaron diciendo que Maribel tiene muchos procesos legales contra su representada por diversos motivos. Sin embargo, la gran mayoría habría sido “desechada”.

También abordaron los dichos de que el hijo de Imelda Tuñón estaría “alienado” por su madre y por ello se negaría a ver a su abuela. Aseguraron que el pequeño tiene un presunto daño psicológico a raíz de haber sido alejado de su mamá en 2025.

“Llega el Ministerio Público a su escuela, con agentes, con policías, también en compañía de Maribel y Marco. Lo sacan de la escuela. Le hablan a la mamá, llega la mamá y entonces suben a la mamá y al niño a la patrulla y se lo llevan a la Fiscalía. Nada más vean si no resultó afectado el niño…dicen que el niño está bien y está alienado. Por supuesto que es una suposición que no tiene ninguna base”, puntualizaron.

Al preguntarles si realmente Marco Chacón presuntamente llegó a maltratar al menor, la transmisión se cortó abruptamente. Cuando se reanudó, se escucha a uno de los asesores decir:

“Él lloraba. Eso lo señala el peritaje. Se hizo mención de que el peritaje duró 15 minutos y se hizo toda una metodología. De eso hay una filmación. Las autoridades ya tienen esas filmaciones”. Abogados de Imelda Tuñón

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni Maribel Guardia ni su esposo, Marco Chacón, han respondido a lo dicho por la defensa de Imelda.

¿Por qué Maribel Guardia se negó a convivir con su nieto tras denunciar por primera vez a Imelda Tuñón, según la defensa de la joven?

Durante la conversación, la defensa de Imelda Tuñón sostuvo que, tras recuperar la custodia del menor en 2025, su clienta estuvo dispuesta a aceptar que Maribel Guardia viera a su nieto, siempre y cuando fueran visitas supervisadas.

Supuestamente, la actriz se negó completamente, pues, al parecer, no estaba de acuerdo con que alguien la estuviera vigilando mientras convivía con el pequeño.

“Le ofrecíamos visitas. Estas visitas serían supervisadas, a efecto de que pudiera tener contacto inmediato con el niño. Existía una muy buena voluntad por parte de Imelda y de todos nosotros de que este conflicto se solucionara de la mejor manera, pero siempre tomando en cuenta al niño… Ella dijo reiteradamente que no, que ella no aceptaba ese régimen de visitas”, señalaron.

Mira: ¿Imelda Tuñón abandonó a Julián Figueroa el día de su muerte? Esposo de Maribel Guardia dice: “Doloroso”