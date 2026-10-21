¿Traición a Imelda Tuñón? Uno de sus amigos, ¡le llevó información a Maribel Guardia sobre su trampa “mortal”!

Maribel Guardia se encuentra en medio de una de las batallas legales más complicadas de su vida, de tal manera que incluso, ha renunciado a las convivencias con su nieto, hijo de su hijo fallecido, Julián Figueroa.

Aunque dolorosa, la actriz llegó a esa decisión para protegerse de otro problema legal, y ahora ha sido su abogado, Alonso Beceiro, quién ha lanzado una centella en contra de Imelda Tuñón, ¿hay un traidor entre sus amigos? Aquí te compartimos los detalles.

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Maribel Guardia / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia renunció a reunirse con su nieto, hijo de Imelda Tuñón?

Hace unos días, la actriz costarricense, Maribel Guardia, lanzó un inesperado comunicado en el que dio a conocer que renunciaba temporalmente a las convivencias con su nieto.

Detrás de la decisión de la actriz había una razón muy fuerte, y es que, según indicó Alonso Beceiro, abogado de Guardia, en el siguiente encuentro entre nieto y abuela, se buscaba encontrar indicios que ayudaran a crear una narrativa en la que se hiciera parecer que ella y su esposo, Marco Chacón, cometieron “delitos que hoy son señalados como graves por la legislación” en contra del menor.

“Lo que se pretende es que en la primera convivencia que tenga el nieto de Maribel se le ponga un cuatro a efecto de que este menor, con la alienación que trae, la violencia vicaria, pueda declarar que fue agredido o hasta abusado por Maribel o Marco Chacón” Alfonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia

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Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Archivo TVNotas, cortesía y redes sociales

¿Cómo se enteró Maribel Guardia de la trampa que supuestamente le quería poner el equipo legal de Imelda Tuñón?

En su más reciente encuentro con la prensa, el abogado de Maribel Guardia, Alonso Beceiro, reveló la manera en la que ellos se enteraron de las intenciones de Imelda y su equipo legal de acusar a la actriz y su esposo, y lastimosamente para la joven, fue una filtración de su circulo cercano.

Beceiro aseguró que supuestamente Tuñón le contó a más de uno de sus supuestos amigos sobre el plan que estaban orquestando, y que la traición vino de ahí:

“El problema que tiene Imelda, y lo voy a decir así muy claro, es que no cuida su círculo, su círculo cercano de supuestas amistades, y ese círculo cercano de supuestas amistades, pues es el que más se dedica a hablar de ella y a exponer cuáles son sus planes, qué es lo que pretende hacer, porque Imelda tiene esa costumbre. Lo dice con que cree son sus amigos y no son sus amigos” Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia

IMELDA TUÑÓN HA SIDO TRAICIONADA POR SUS AMIGOS🚨😱 han revelado su estrategia legal | Alonso Beceiro #ebninforma #ernestobuitronnews #maribelguardia #imeldatuñon https://t.co/6K4i3yUTVv — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 22, 2026

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¿Imelda Tuñón puede ir a la cárcel por falsear información que involucra a su hijo?

En caso de que Imelda Tuñón y su equipo legal hayan fabricado algún tipo de declaraciones falsas utilizando al menor, la ley mexicana podría contemplar delitos contra ella como falsedad de declaraciones, violencia familiar en la modalidad de alineación parental y falsa denuncia, mismos que pueden castigarse con penas de 1 a 6 años dependiendo el delito del que se trate. Por supuesto, el tema legal es algo que debe tratarse directamente con los abogados de ambas partes.

Ahora bien si nos vamos a la parte mística, hace unas semanas, Ramsés Vidente, reveló que sus cartas vaticinaban un futuro de Imelda Tuñón tras las rejas, aunque por supuesto, no dio más detalles al respecto.