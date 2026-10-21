Abogado de Imelda Tuñon ¿desmiente a Maribel Guardia? y asegura que la joven no es adicta “todo es mentira”

Desafortunadamente los dimes y diretes en el caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúan, siendo Malillany Marín la última que compartió un mensaje de apoyo en favor de su amiga.

Sin embargo, ahora ha sido el abogado de Imelda, Antonio Lozano Gracia, el que ha dado de qué hablar tras sus recientes declaraciones en favor de su clienta, y por supuesto en contra de Maribel Guardia, ¿qué dijo? Aquí te compartimos todos los detalles.

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Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Qué dijo el abogado de Imelda Tuñón sobre el caso contra Maribel Guardia?

En un video publicado por el periodista Raúl Gutierrez, se comparten las recientes declaraciones de Antonio Lozano Gracia, abogado principal de Imelda Tuñón, quien revela que los señalamientos contra su clienta carecen de fundamento.

Uno de los ejemplos a los que el abogado se refiere es a las acusaciones en contra de la joven en las que se asegura es adicta a sustancias, dichos que Lozano Gracia desmiente completamente:

“Nosotros demostramos que todo eso era mentira (…) la adicción y el alcoholismo lo desmentimos mediante un examen que se hizo de cabello en la ciudad de Los Ángeles California, en los Estados Unidos, y el dictamen de los EU dijo ‘no es adicta a ninguna sustancia, ni a psicotrópico, ni a estupefaciente, ni al alcohol, entonces todo es mentira” Antonio Lozano Gracia

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Imelda Tuñón / Redes sociales

Abogado de Imelda Tuñón, ¿revela detalles de las próximas demandas en contra de Maribel Guardia?

Durante el mismo encuentro con la prensa, el abogado fue cuestionado acerca de si se buscaría demandar a Maribel Guardia más adelante y por qué delitos sería. Aunque por supuesto no dio detalles, Antonio Lozano Gracia compartió lo siguiente:

“Sí, ella ha ejercido violencia, cuando dio una conferencia de prensa y lo llevó a la plaza pública este asunto, pues generó violencia contra Imelda y hay una denuncia en ese sentido” Antonio Lozano Gracia

🚨 ¡AGÁRRENSE, QUE EL CHISME LEGAL SIGUE! 👀⚖️ El abogado de Imelda Tuñón, Antonio Lozano Gracia, salió a dar la cara y rechazó los señalamientos contra su clienta, asegurando que no tienen sustento y que existen pruebas y resoluciones judiciales que respaldan su defensa. Además, afirmó que los estudios toxicológicos descartan las acusaciones sobre presuntas adicciones y que han obtenido resoluciones favorables en distintos procedimientos legales. 😱 ¿Y entonces? El litigante sostiene que hay una campaña de desinformación para desacreditar a Imelda. ¡La disputa familiar sigue dando de qué hablar! 🔥👀 📹; @LineaCaliente — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 21, 2026

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¿Quién es el abogado de Imelda Tuñón?

Actualmente el abogado de Imelda Tuñón es Fernando Antonio Lozano Gracia, una figura muy polémica del gremio pues se trata del exprocurador general de la República.

Por su parte, Maribel Guardia es representada por Alonso Beceiro y su defensa legal es apoyada además por el esposo de la actriz, Marco Chacón. Beceiro fue el encargado de formalizar la demanda en contra de Imelda Tuñón, por supuestos delitos contra la salud.