Maribel Guardia responde al abogado de Imelda Tuñón tras revelar que no ha renunciado a su nieto: ¿Mintió?

La batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón al parecer está muy lejos de terminar, sobre todo después de que la madre de Julián Figueroa anunciara públicamente que renunciaría a las visitas con su nieto, el hijo de Imelda.

Y es precisamente esa decisión la que provocó que el abogado de la joven, Antonio Lozano Gracia, saliera a desmentir los dichos de Maribel Guardia, y como era de esperarse, la actriz no se quedó callada, ¿qué está pasando? Aquí te lo contamos.

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Maribel Guardia renunció a su nieto / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia renunció a las visitas con su nieto?

Hace unos días, Maribel Guardia hizo pública su decisión de renunciar a las visitas con su nieto, hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa, pues de acuerdo a sus dichos, tanto ella como su equipo legal temían que esos momentos fueran utilizados para supuestamente fabricar acusaciones falsas en su contra y en contra de su esposo, Marco Chacón.

Según los dichos de la propia actriz, esta decisión estaba basada únicamente en buscar lo mejor para el menor: “No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal”.

Maribel Guardia confiesa entre lágrimas que sufrió un abuso cuando era pequeña. / Captura de pantalla

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¿Qué dijo el abogado de Imelda Tuñón sobre la decisión de Maribel de renunciar a las visitas con su nieto?

Como era de esperarse, las declaraciones de Guardia se hicieron virales rápidamente, incluso llegando a oídos de la defensa de Imelda Tuñón, el abogado Antonio Lozano Gracia, quien en su más reciente encuentro con la prensa dijo que supuestamente, la actriz solamente habría renunciado a ver al menor ante la prensa, pues la solicitud ante los juzgados permanece: “Pero no lo ha dicho en el juzgado, en el juzgado sigue exigiéndolo”

Aunado a esto, Lozano Gracia informó que en su momento el equipo legal de Tuñón y la misma Imelda, propusieron un esquema de visitas para que Maribel no se quedara sin convivir con el niño, y supuestamente la actriz no quiso aceptarlo.

“La abogada Anel que ahorita ya se retiró e Imelda, le propusieron delante de la juez, a la señora Maribel, un régimen de convivencias, de convivencias supervisadas porque pues estaba un conflicto abierto, y ella [Maribel] no quiso, no lo aceptó, eso consta ahí en el expediente” Antonio Lozano Gracia

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Maribel Guardia desmiente al abogado de Imelda Tuñón y lanza contundente mensaje

Horas después de la publicación de las declaraciones del abogado Antonio Lozano Gracia en las redes sociales de Junket, Maribel Guardia lanzó un pequeño pero contundente mensaje en contra del litigante, asegurando que: “Miente como respira”.

Desafortunadamente los asuntos legales entre Guardia y Tuñón no parecen tener un final feliz para ninguna de las partes. Aquí te compartimos como ha sido la disputa entre ambas:



2024 - La primera demanda formal de Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón aparece, esto debido a las supuestas adicciones de la joven y la nula posibilidad de estar bien para cuidar a su hijo.

en contra de aparece, esto debido a las supuestas adicciones de la joven y la nula posibilidad de estar bien para cuidar a su hijo. 2025 - Imelda Tuñón se va de la casa de Maribel Guardia con su hijo, y es aquí cuando la actriz pone una demanda formal por presunta violencia familiar. Las autoridades entregan al menor al cuidado de Guardia por un total de 38 días.

se va de la casa de con su hijo, y es aquí cuando la actriz pone una demanda formal por presunta violencia familiar. Las autoridades entregan al menor al cuidado de Guardia por un total de 38 días. 2025 - Imelda Tuñón responde formalmente a la demanda y una jueza familiar determina que no hay pruebas para mantener a Imelda separada del niño, por lo que le entregan al menor.

2026 - Luego de las desafortunadas declaraciones de Imelda Tuñón en un pódcast , en donde aseguraba que le daba medicamentos controlados a Julián Figueroa

2026 - Por su parte, Imelda Tuñón solicita medidas de protección

2026 - Finalmente, Maribel Guardia anuncia de manera pública que renunciará a las convivencias con su nieto.