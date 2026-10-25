Imelda Tuñón revela qué pastillas le daba a Julián Figueroa, mientras Marco Chacón habla del presunto ‘envenenamiento’

En medio de la disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por presunto homicidio a Julián Figueroa, la viuda del joven cantante ha dado nuevas declaraciones sobre el tema, mientras que Marco Chacón se sincera sobre el episodio de envenenamiento que vivió años atrás. ¡Te contamos todos los detalles!

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Imelda Tuñón aclara lo del medicamento de Julián Figueroa. / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia impuso una nueva denuncia contra Imelda Tuñón?

Luego de que Maribel Guardia emprendió una nueva denuncia contra Imelda Tuñón, relacionada con la muerte de Julián Figueroa, la conductora costarricense acudió a la Fiscalía de CDMX para rendir una declaración formal como parte del expediente, el cual se encuentra bajo investigación.

Cabe señalar que la acción emprendida por la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’ está relacionada con las declaraciones que Imelda Garza Tuñón dio en ‘Mesa cero’, donde contó cómo conseguía las recetas y medicamentos para Julián Figueroa, su entonces esposo.

Ante sus declaraciones, Maribel Guardia, junto a su equipo legal, emprendieron un nuevo recurso con el fin de investigar los delitos contra la salud y los hechos relacionados con el suministro de medicamentos al hijo de Joan Sebastián. Sin embargo, Imelda Tuñón parece tranquila ante lo sucedido, así lo demostró en un reciente live.

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Imelda Tuñón aclara lo del medicamento de Julián Figueroa. / Imelda Tuñón

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el medicamento que suministraba a Julián Figueroa?

Tras la decisión de Imelda Tuñón de renunciar a ver a su nieto, hijo de Julián Figueroa, Imelda Tuñón realizó una transmisión en vivo en la que calificó como ‘injustos’ los comentarios que ha estado recibiendo tras la denuncia de Maribel Guardia, pues asegura: “Apoyé a la familia, apoyé incluso con las versiones que teníamos que dar”.

“Yo sé que hice un podcast, pero estoy hablando de 2021 y aquí el hecho sucedió en 2023 , creo que la gente tiene que ubicarse tantito en el tiempo y espacio. Ahorita no se puede decir nada, pero de quetiapina nadie se muere, ¿verdad?, entonces yo creo que habría que analizar las cosas”. Imelda Tuñón

Imelda Tuñón aclara lo del medicamento de Julián Figueroa. / Redes sociales

Cabe recordar que durante las confesiones que hizo en el podcast, Tuñón contó que los especialistas que atendían a Julián Figueroa se negaban a darle ciertos medicamentos que él buscaba, lo que la llevó a mentir. “Yo iba y le decía los síntomas: ‘Es que estoy muy desesperada, no sé qué’. Y me daba las pastillas y se las tomaba Julián”.

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¿Imelda Tuñón también estaría relacionada con su supuesto envenenamiento a Marco Chacón?

A la par de la nueva acción legal emprendida por Maribel Guardia en relación a la muerte de su hijo, Julián Figueroa, también se dio a conocer mayor información sobre el presunto envenenamiento a Marco Chacón, esposo de la presentadora costarricense.

Ahora, en una entrevista concedida a Javier Ceriani, Marco Chacón recordó el episodio de presunto envenenamiento que vivió en su propia casa y por el que se iniciara un proceso legal para investigar a Imelda Garza Tuñón. De acuerdo con el esposo de Guardia, comenzó a sentirse mal tras consumir su proteína, pero fue un amigo de Julián quien le advirtió un posible envenenamiento.

“Yo no voy a decir que tal o cual atentó contra mi vida, no voy a decir eso, porque no lo sé, tampoco cuál es el móvil o la razón; yo voy a hacer una ampliación con la denuncia de estos hechos.Están todos soportados en un expediente médico y hay otros elementos que me los guardo”. Marco Chacón

Hasta el momento, Imelda Garza Tuñón no ha dado declaraciones sobre las palabras de Marco Chacón, pero sus recientes declaraciones sobre el medicamento que suministró a Julián Figueroa ya están generando reacciones.

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