Addis Tuñón defiende a Imelda Tuñón en denuncia de Maribel Guardia por muerte de Julián Figueroa: “Familia”

La denuncia que interpuso Maribel Guardia contra Imelda Tuñón por su posible responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa ha generado opiniones encontradas. Algunos apoyan a la actriz, mientras que otros creen que solo busca perjudicar a la madre de su nieto.

Entre aquellos que dejaron clara su postura se encuentra Addis Tuñón, familiar de Imelda, quien recientemente fue cuestionada sobre todo este tema. Te contamos lo que dijo.

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Addis Tuñón habla de Imelda Tuñón y sus problemas legales / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia creería que Imelda Tuñón pudo tener responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa?

La muerte de Julián Figueroa, ocurrida en 2023, volvió a ser tema de conversación en las últimas semanas. Si bien en ese entonces se dijo que la causa había sido un infarto fulminante, unas recientes declaraciones de Imelda Tuñón han cambiado la percepción del público y hasta de la propia Maribel Guardia, madre del fallecido cantante.

Y es que la cantante reconoció públicamente haberle dado medicamentos sin prescripción médica a Julián. Su justificación fue que el joven tenía “problemas de adicción, ansiedad e insomnio”. Tras este comentario, el equipo legal de Guardia dio a conocer que se inició un nuevo proceso legal.

“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel”, explicó el licenciado Alonso Beceira.

En respuesta, Imelda solicitó una orden de protección contra Maribel, su esposo Marco Chacón y el licenciado Beceira. Los abogados de Tuñón explicaron que la única finalidad es ponerle un alto a los ataques que recibe su clienta.

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Maribel Guardia cree que Imelda Tuñón tuvo responsabilidad en la muerte de su hijo / Mezcalent

Addis Tuñón reacciona a la denuncia de Maribel Guardia contra Imelda Tuñón

En un encuentro con la prensa, incluyendo TVNotas, Addis Tuñón fue cuestionada acerca de la denuncia de Maribel Guardia contra Imelda Tuñón por su posible responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa.

Si bien no quiso hablar mucho sobre el tema, sí dejó claro que apoya a Imelda, ya que son “familia”. Comentó que ha estado muy al pendiente de ella en esta situación tan complicada.

“Cuando Imelda llegó a esta ciudad, su mamá me la encargó, pero era un encargo de ‘por si requiere’. Siempre hubo ese compromiso mutuo de que si en algún momento (requería algo). Yo pensé que Imelda estaba bien y por eso uno no hace bulto cuando uno cree que las cosas están bien, pero la familia, cuando las cosas están mal, es cuando se hace presente”. Addis Tuñón

Reiteró que, si bien se ha solidarizado con Imelda, no dará una opinión concreta sobre todo lo que está sucediendo, pues confía en que las cosas se solucionen de la mejor manera posible.

“Hablamos de muchas cosas. Nos vemos muy seguido. No tengo nada que decir mediáticamente. Lo que platico con Imelda es a título de familia y nunca con un micrófono o una cámara. Ella sabe lo que hace. El niño está bien y cuenta con una red de apoyo. Diría tantas cosas, pero mejor me limito”, puntualizó.

Finalmente, comentó que, hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de orden judicial que le prohíba hablar de Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón.

¿Cuál es el parentesco entre Addis Tuñón e Imelda Tuñón?

Durante mucho tiempo, se ha dicho que Addis Tuñón es tía de Imelda Tuñón. Los rumores se desataron principalmente por tener el mismo apellido. Si bien la conductora ha reconocido que sí tienen un parentesco, no ha querido decir cuál es.

Tan solo se ha limitado a decir que son familiares y que son muy unidas. Cabe resaltar que, en su momento, se dijo que Addis reemplazó legalmente a Maribel Guardia como tutriz del menor en un proceso legal relacionado con este último.

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