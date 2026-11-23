Hace algunos días se dieron a conocer finalmente las primeras declaraciones de Vadhir ’N’ tras la nueva denuncia de presunto abuso sexual que está enfrentando. El joven aseguró que estaba devastado y que: “Se está pintando una narrativa como si yo fuera un agresor sexual serial”.

Como era de esperarse, líderes de opinión y personalidades de la farándula han sido cuestionados acerca de este tema, como fue el caso de Galilea Montijo, ¿qué dijo al respecto? Aquí te damos todos los detalles.

Vadhir “N” fue señalado por presunto abuso y violación / Redes Sociales

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¿Qué acusaciones tiene Vadhir ’N’, hijo de Eugenio Derbez?

Actualmente, la situación legal de Vadhir ‘N’ es bastante complicada, pues este 2026 enfrenta dos denuncias por el presunto delito de violación: una por hechos ocurridos en abril en la Ciudad de México y otra, dada a conocer en noviembre.

Hasta el momento no se tienen más detalles acerca de las denuncias. Sin embargo, el actor ya ha salido a hablar públicamente para desmentir cualquier acusación en su contra, asegurando que él prefería llevar todo el tema solo por la vía legal, no obstante, las cosas se habían salido de control revelando que está siendo víctima de extorsión.

Vadhir “N” habló tras presunta vinculación a proceso / Redes sociales

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¿Cuál es la presunta prueba que la Fiscalía tiene en contra de Vadhir ’N’?

Hace algunos días Carlos Jiménez reveló en su programa C4 Jiménez, que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tiene el ADN del agresor de la chica que denunció al hijo de Eugenio Derbez, y que solo es necesario que el actor se presente y dé una muestra de su material genético para librarlo de cualquier culpa, en caso de ser inocente.

Carlos Jiménez aseguró que el abogado del actor, Enrique González Casanova, presuntamente ha estado escondiendo a su cliente, y que si está tan seguro de que es inocente, solo es necesario que acudan a las autoridades: “Si de verdad es inocente esa prueba de ADN lo va a exonerar, pero si esa prueba de ADN coincide lo van a refundir en el bote”.

Vadhir N está siendo denunciado por presunto abuso / Mezcalent

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¿Qué dijo Galilea Montijo respecto a las denuncias en contra de Vadhir ’N’?

En su más reciente encuentro con la prensa, Galilea Montijo fue cuestionada sobre las acusaciones en contra de Vadhir ’N’, y aunque al principio mencionó que era un tema bastante delicado, finalmente compartió su sentir con mucho respeto, no sin antes pedirle a la prensa que no sacaran de contexto sus dichos.

‘La Gali’ mencionó que ella está completamente a favor de denunciar cuando algo es incorrecto. Sin embargo, de la misma manera le gustaría que hubiera un castigo cuando alguien miente por perjudicar a otra persona.

“No tengo nada que opinar porque no estuve ahí, no conoces las dos partes, es muy difícil... yo siempre digo que tenemos todo el derecho de levantar la mano de decir lo que esta pasando cuando algo no te gusta, pero también creo que se debe de castigar cuando alguien dice mentiras porque a veces las disculpan no bastan ” Galilea Montijo

Galilea Montijo no es la única que se ha pronunciado al respecto, pues Mhoni Vidente ya predijo el oscuro futuro de Vadhir ’N’ tras denuncia en su contra.