Mhoni Vidente predice el oscuro futuro de Vadhir Derbez tras denuncia en su contra, ¿irá a prisión?

Vadhir Derbez enfrenta un proceso legal por una denuncia de presunta violación, situación que ha puesto al actor bajo la atención de la prensa y ha generado numerosas especulaciones sobre lo que podría ocurrir con él.

Mientras las autoridades dan seguimiento al caso, Mhoni Vidente sorprendió al compartir una fuerte predicción sobre el futuro del hijo de Eugenio Derbez, de acuerdo con sus astros.

¿Qué destino le auguró la vidente a Vadhir tras la denuncia en su contra? ¿Dijo que podría terminar en prisión? Te contamos.

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Vadhir Derbez / Mezcalent

¿Por qué denunciaron a Vadhir Derbez?

La denuncia contra Vadhir Derbez surgió por los señalamientos de una modelo, quien lo acusó de presunta violación que habría ocurrido el 2 de abril del 2026, durante la grabación de un video musical en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la declaración de la joven, ella había sido contratada para participar en la producción y, durante la grabación, el actor presuntamente la llevó a un camerino, donde habría tenido contacto físico con ella y la habría besado sin su consentimiento.

Posteriormente, la Fiscalía de CDMX confirmó que había reunido elementos para judicializar el caso e incluso obtuvo una orden de aprehensión contra el actor.

Sin embargo, Vadhir promovió un juicio de amparo que dejó sin efectos dicha orden, por lo que puede enfrentar el procedimiento en libertad y la investigación continúa abierta.

Por su parte, el actor ha rechazado los señalamientos y ha asegurado que cuenta con videos y testimonios que respaldarían su versión de lo ocurrido.

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Vadhir Derbez / Mezcalent/Redes sociales

¿Vadhir Derbez podría ser detenido por la denuncia en su contra?

El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía capitalina confirmó que había obtenido una orden de aprehensión contra el hijo de Eugenio Derbez por el delito de presunto abuso.

Sin embargo, aclaró el actor y su equipo legal promovieron un juicio de amparo, lo que dejó sin efecto esa orden de aprehensión.

Por tanto, de momento el actor no puede ser detenido y podrá enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

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Denuncia contra Vadhir Derbez por presunto abuso / Redes sociales

¿Vadhir Derbez irá a la cárcel? La inquietante predicción de Mhoni Vidente

En su reciente sesión para ‘El Heraldo de México’, Mhoni Vidente habló sobre el caso que enfrenta el hijo de Eugenio Derbez.

La vidente comenzó con una fuerte revelación al asegurar que la familia Derbez estaría bajo los efectos de una brujería muy fuerte, por lo que, según su interpretación, estarían atravesando diversas situaciones desafortunadas, entre ellas, la denuncia contra Vadhir.

Mhoni señaló que ve a Vadhir en prisión y aseguró que terminaría en la cárcel, aunque su familia podría conseguir que salga tiempo después. Ante este panorama, aconsejó que Eugenio Derbez y sus seres queridos acudieran a realizarse una limpia para librarse del supuesto trabajo de brujería que, según ella, estaría afectándolos.

“Hay una brujería muy fuerte detrás de los Derbez. No es la primera vez que lo están inculpando por una situación muy grave (...) Yo lo veo preso, lo veo que va a caer, pero lo van a poder sacar después (...) Lo que tiene que hacer Eugenio Derbez y toda la familia es una buena limpia...” Mhoni Vidente

En medio de la polémica, también surgieron versiones de que Vadhir Derbez habría salido de México luego de que no fuera localizado en sus domicilios. Sin embargo, sus abogados desmintieron esa información y aclararon que el actor está en disposición de colaborar con las autoridades.

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