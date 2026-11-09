Aislinn Derbez reacciona tras polémicas de José Eduardo Derbez y Vadhir “N” por presunto abuso; les dedica mensaje

La polémica que incluye a Vadhir “N” y a su hermano, José Eduardo Derbez, azota a la familia de Eugenio Derbez. Luego de que ambos fueran señalados por presunto abuso de una menor, fue Aislinn Derbez la que rompió el silencio al respecto. ¿Qué dijo la actriz?

José Eduardo Derbez y Vadhir “N” estarían en problemas legales / Instagram: @vhadir

¿Por qué Vadhir “N” y José Eduardo Derbez son señalados por participar en un presunto abuso?

En medio de la polémica por la separación de Paola Dalay, madre de su hija, José Eduardo Derbez aparecería ahora mencionado en la denuncia que enfrenta su hermano Vadhir. La cuenta de espectáculos en X “Doña Carmelita” fue la que dio a conocer el supuesto vínculo del hijo de Victoria Ruffo con este nuevo caso legal.

Según lo que se ha difundido, el proceso contra Vadhir tendría su origen en un hecho ocurrido en un crucero a principios de año. De acuerdo con esa versión, los hermanos presuntamente habrían hecho que una menor de edad supuestamente se embriagara, y Vadhir presuntamente habría abusado de ella, mientras que José Eduardo presuntamente solo habría estado presente sin intervenir.

Es importante subrayar que se trata de información NO confirmada, publicada por una cuenta de espectáculos en redes sociales. Hasta el momento, ni las autoridades ni los involucrados se han pronunciado al respecto:

Según la denuncia, fue una CHICA MENOR DE EDAD a la que ALCOHOLi... en un bar del CRUCERO y después de eso VADHIR VIO... A LA CHICA, mientras que su hermano JOSÉ EDUARDO se dio cuenta de la situación pero no dijo ni hizo nada. X: Doña Carmelita

Según la versión que circula, la empresa dueña del crucero también sería objeto de demanda por haber permitido que una menor de edad consumiera bebidas alcohólicas:

La demanda también involucra a la EMPRESA NAVIERA y a cierto personal de la misma, quienes serán investigados por haber permitido que una menor de edad consumiera alcohol. Con esta serían ya TRES ACUSACIONES de ABUSO SEXUAL contra VADHIR, hijo de EUGENIO DERBEZ. Doña Carmelita

Entre tanto, el caso ha generado reacciones diversas: algunas en apoyo a la presunta víctima y otras de solidaridad con los hijos de Eugenio Derbez.

Te puede interesar: FGJ confirma denuncia contra Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, por presunto abuso, ¿José Eduardo incluido?

José Eduardo Derbez y Vadhir “N” en polémica por presunto abuso / Redes sociales

Así reaccionó Aislinn Derbez tras polémica contra José Eduardo Derbez y Vadhir “N”

La actriz Aislinn Derbez, hermana de José Eduardo y Vadhir “N”, compartió el domingo 8 de noviembre una fotografía en la que aparece junto a sus hermanos, la cual, estaba acompañada de un breve mensaje: “ Los tqm ”.

La publicación, hecha en redes sociales, fue tomada como una forma de respaldar el difícil momento que viven ambos, tanto en lo legal, como en lo personal.

Sin embargo, Aislinn no se ha pronunciado de manera específica sobre el caso . En cuanto a la separación de José Eduardo y Paola Dalay, se ha dicho que pudo estar presente en la polémica que terminó con la relación de ambos.

Lee: ¿Le molestó? Paola Dalay reacciona a imágenes de José Eduardo Derbez con otra mujer

¿Aislinn Derbez influyó en la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

En medio de la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Aislinn Derbez, hermana del actor, compartió en su cuenta de Instagram que viajó a la Ciudad de México para asistir a la F1, evento celebrado el fin de semana ante pasado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cabe señalar que Paola Dalay también estuvo en ese evento acompañada del futbolista César Romo, con quien publicó una foto en sus historias de Instagram y con quien después aseguró estar “dándose una nueva oportunidad en el amor”.

Esto hizo que se manejara la posibilidad de un encuentro entre ambas, y que fuera el momento en el que la actriz “cachara” a su cuñada con otro, versión que fue apoyada por Mich Rubalcava:

Le tomaron la foto a esta niña con César Romo en la Fórmula 1 y ahí también estaba Aislinn Derbez en este evento, entonces se dice que Aislinn vio a Paola con César. Mich Rubalcava

Asimismo, el periodista señala que, al enterarse de esto, José Eduardo le habría pedido a Aislinn que volviera de la F1 para grabar el video en el que oficializaban su separación:

¿Estás con otro güey ahí? Ya, Paola, véte ya y vamos a hacer el video, porque no está padre. Pues te vienes. Ya me dijo mi hermana que ahí estás. Aislinn fue la que le pasó el pitazo. Mich Rubalcava

Además, Mich comentó que, en su opinión, la relación entre Aislinn y Paola no era del todo buena, por lo que la actriz podría haber influido en su ruptura. ¿Será que sí?

Tal vez te interese: ¿Vadhir Derbez predijo presunta “infidelidad” a José Eduardo? Esto le dijo hace años: “Te dejó por un futbolista”