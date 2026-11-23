La batalla entre Sandra Itzel, Adrián Di Monte y Nuja Amar toma un rumbo importante, luego de que se informara que la exparticipante de La granja VIP 2025 supuestamente perdiera la primera instancia legal que los enfrenta. Se espera que pueda apelar próximamente. ¿Qué se sabe al momento?

Sandra Itzel habría perdido contra Nuja Amar / Redes sociales

¿Cuál es el conflicto legal entre Sandra Itzel, Adrián Di Monte y Nuja Amar?

La relación entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte se ha convertido en una de las más controvertidas de los últimos años. Pese al tiempo transcurrido desde su divorcio, las acusaciones de entonces todavía generan debate y hasta una batalla legal.

Aquí te compartimos detalles sobre su historia:



2013: Se conocen durante las grabaciones de la telenovela Rosario y poco después inician su noviazgo.

y poco después inician su noviazgo. 2015: Se casan, aparentemente sin conflictos notorios.

2021: Concursan juntos en Así se baila , donde los espectadores notan cierta tensión entre ambos.

, donde los espectadores notan cierta tensión entre ambos. 2022: Después de casi diez años juntos, anuncian su separación, la cual en ese momento se presentó como cordial.

2023: Sandra Itzel acusa públicamente a su ex de presunta violencia física y psicológica, además de infidelidad.

2023 y 2024: Adrián niega los señalamientos de maltrato, pero admite haber sido infiel.

2024: El divorcio se formaliza.

2025: Cuando Adrián se vuelve a casar, Sandra se acerca a Nuja, su actual esposa, para advertirle sobre el supuesto carácter violento de su ex .

. Inicios de 2026: Participan en ¿Apostarías por mí? y acusan al actor de malos tratos hacia Amar. Habrían peleado.

y acusan al actor de malos tratos hacia Amar. Habrían peleado. 2026: Adrián Di Monte y Nuja emprenden acciones legales contra Sandra Itzel, al considerar que ella incurrió en un presunto daño moral.

¿Que vino después?

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Adrián Di Monte y Nuja Mar emprendieron acciones legales contra Sandra Itzel / Redes sociales

Confirman primera victoria legal de Nuja Amar ante Sandra Itzel

Hace unos días Adrián Di Monte y Nuja Amar dijeron mantenerse firmes en cuanto a su demanda contra Sandra Itzel, señalando su presunta culpabilidad en el daño moral contra el actor:

Tuve que tomar acción legal también, porque aunque no lo crean, yo soy hombre pero también he sufrido violencia a manos de esta persona. (...) Todo lo que dice es mentira, nunca la golpeé, nunca la violenté, nunca pasó. Por eso está demandada. Adrián Di Monte

Ahora, fue durante el programa de Maxine Woodside, Todo para la mujer, que uno de los panelistas informó que, la primera instancia de la batalla legal, fue ganada por Nuja Amar:

Se dio a conocer que la primera instancia la gana Nuja, Nuja gana este pleito legal en primera instancia en contra de Sandra Itzel. (...) El daño moral y todas las acusaciones que se hicieran en su contra, bueno pues Nuja lleva esta victoria. Panelista de Todo para la mujer

Cabe resaltar que aún Sandra Itzel puede apelar, por lo que NO significa que la derrota para ella sea definitiva . Los conductores hicieron hincapié que fue importante esta victoria para el matrimonio de Nuja y Adrián.

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¡Nuja Amar se anota una victoria! 💥👩🏻‍⚖️ La esposa de Adrián Di Monte ganó en primera instancia el pleito legal por daño moral contra Sandra Itzel, expareja del actor. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/5nvxKK49Cb — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 23, 2026

Así comenzó la relación entre Adrián Di Monte y Nuja Amar

Más allá de la polémica que los envuelve, la historia de amor entre Adrián Di Monte y Nuja Amar nació de una forma inesperada, casi de película. Según han contado, ambos se conocieron por casualidad, mientras ambos buscaban pareja para sus mascotas. La hermana de Nuja los presentó y, desde ese momento, la conexión fue inmediata.

Pese a los rumores y la controversia que rodearon el divorcio anterior de Adrián, decidieron construir su relación sobre la confianza y el crecimiento mutuo. Para Nuja, esta etapa ha sido muy enriquecedora: “ Ha sido muy bonito porque Adrián y yo nos encontramos en una etapa de nuestras vidas bastante complicada ”, recordó.

Amar ha insistido en que le sorprende cómo ha evolucionado Adrián Di Monte antes y después de su participación en La casa de los famosos México 2025, más allá de las críticas en su contra.

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