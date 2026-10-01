Sandra Itzel se sincera sobre la demanda de Nuja Mar, esposa de Adrián Di Monte; expone presuntas irregularidades.

Hace unos meses, Adrián Di Monte anunció que emprendería dos procesos legales contra su exesposa Sandra Itzel tras mencionarlo en La casa de los famosos de Telemundo. Pese a que en un principio la actriz se mostró discreta sobre el tema, recientemente compartió un video junto a sus abogados explicando lo ocurrido. ¡Te contamos los detalles!

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Revive pleito legal entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel. / Redes sociales y canva

¿Por qué Adrián Di Monte demandó a su exesposa Sandra Itzel?

Luego de que el nombre de Adrián Di Monte saliera a relucir en La casa de los famosos, el actor y conductor aseguró que Sandra Itzel tenía dos procesos en su contra, pese a que la actriz se empeñara en decir lo contrario.

“Hay un proceso legal de nuestra parte en contra de ella, por más que se empeñe en decir lo contrario, es al revés: nosotros pusimos dos demandas. Entonces, es lo único que tengo que decir”. Adrián Di Monte

Además, dejó claro que no quería hablar más sobre su expareja, sobre todo tras el daño que le ha hecho tanto a él, como a su actual pareja, Nuja Mar. “Yo dije que le deseo ni el bien ni el mal. No deseo el bien porque nos hizo mucho daño y no voy a ser hipócrita”, explicó.

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Adrián Di Monte aseguró que Sandra Itzel tiene dos procesos en su contra. / Instagram: @sandraitzel/ YouTube: Eden Dorantes/ Facebook: Adrián Di Monte

¿Cómo respondió Sandra Itzel a las demandas por parte de Nuja Mar, actual pareja de Adrián Di Monte?

Tras salir de La casa de los famosos de Telemundo, Sandra Itzel fue cuestionada sobre los procesos legales de los que habló Adrián Di Monte. La exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy no quiso entrar en detalles y aseguró que todo estaba en manos de sus abogados.

“Esas cosas están 100% en manos de mis abogados. Están en las instituciones correspondientes. Soy una persona que está viviendo actualmente mis proyectos, mi vida personal, mi amor con mi novio”. Sandra Itzel

Por otro lado, se dijo contenta con su vida personal e invitó a la prensa a cuestionar a su equipo legal sobre los detalles de su proceso legal con Adrián Di Monte; sin embargo, recientemente sorprendió al compartir un video junto a sus abogados dando nuevos detalles sobre el tema.

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Sandra Itzel no quiso entrar en polémicas sobre la denuncia de Adrián Di Monte. / Redes sociales

¿Sandra Itzel denuncia inconsistencias en el proceso legal en su contra emprendido por Nuja Mar?

Sandra Itzel, quien anteriormente generó polémica al estar en La casa de los famosos de Telemundo, detalló junto a sus abogados el estado en el que se encuentra el proceso legal que emprendieron en su contra Adrián Di Monte y Nuja Mar.

El equipo legal explicó que existen dos carpetas de investigación, una por los delitos de violencia familiar, de género y contra la mujer que ejerció Adrián Di Monte; mientras que Nuja Mar pidió una suma considerable de dinero por presunto daño moral.

De acuerdo con uno de sus abogados, el trámite está casi concluido y solo esperan la sentencia, pero han decidido hacer público que se han percatado de algunas inconsistencias, por lo que esperan que la decisión sea imparcial y objetiva.

“Estamos esperando la sentencia. Nos gustaría hacer del conocimiento que ha habido algunos comportamientos procesales que nos han preocupado... Hemos notado algunas inconsistencias… Una de ellas es que no se admitió la confesional de la señora Nuja y con ello nos evitaron cuestionar y verificar todas las peticiones que está haciendo en su demanda”. Abogado Hugo Torres

Por su parte, Sandras Itzel concluyó el tema confiando en que las cosas se aclaren conforme a derecho y con base en cosas reales, argumentando que tiene derecho a vivir tranquila y en paz. ¿Será el fin del conflicto legal?

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