¡Tarjeta roja para Zague! Investigarán su salario para manutención de hija que no reconoció

A nuestra redacción llegó información en la que se asegura que Luis Roberto Alves ‘Zague’ está metido en graves problemas legales. Esto, a raíz de una demanda que interpusieron en su contra desde junio de 2019 por reconocimiento de paternidad.

Tras varios años de poner trabas y no realizarse la prueba de ADN, el juez dictaminó que el exfutbolista es el padre de la menor. Y ahora irán tras sus ingresos, para que se le dé a la menor el porcentaje que ordene la ley.

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En 2016, Luz Piedad Robi tuvo una relación secreta con el exfuobolista. / Fotos: Archivo TVNotas

¿'Zague’ tiene hijos no reconocidos?

En 2019, la colombiana Luz Piedad Robi reveló que mantuvo una relación secreta con Luis Roberto en 2016, de la cual nació una menor. Ese mismo año que se hizo todo público, supimos que ‘Zague’ enfrentaba una demanda de paternidad.

En dicha demanda, la madre de la pequeña exigía el reconocimiento de paternidad mediante una prueba de ADN, una manutención de aproximadamente 56 Mil pesos mensuales y un seguro de vida. Para inicios de 2020, el ahora comentarista deportivo estuvo citado para que se hiciera la prueba correspondiente, cita a la cual no llegó.

Según fuentes, los abogados del brasileño habían dicho que su cliente no conocía a Luz Piedad, y mucho menos había tenido alguna relación, que lo estaba chantajeando.

Para 2022, nos enteramos de la propia voz de Luz Piedad que atravesaba por un tratamiento fuerte contra el cáncer, por lo que pedía que se hiciera la prueba para que la menor quedara protegida, si llegara a pasarle algo.

En mayo de ese mismo año, y luego de que ‘Zague’ supuestamente ganara este caso, “el tribunal se dio cuenta de irregularidades en la resolución del caso, por lo que rechazaron la sentencia que se había dado a favor de él, y por eso se realizó una nueva audiencia”, nos compartía en aquel momento.

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En 2022, Luz Piedad que atravesó por un tratamiento fuerte contra el cáncer. / Fotos: Archivo TVNotas

¿Cuál fue el giro que dio el caso de Luz Piedad contra ‘Zague’?

Ahora, nos cuentan que el caso, aunque se creía que ya estaba olvidado, ha dado una vez más un giro. Aseguran que ‘Zague’ nunca se hizo la prueba de ADN y, aunque creyó que todo estaba calmado, las cosas no son como él piensa.

“Al no realizarse nunca la prueba de paternidad, el juez del caso determinó que al no hacerlo cayó en una presunción judicial de paternidad, lo que significa que la paternidad es sentenciada a favor de la menor, por lo que ahora tiene la obligación de darle una manutención”.

Revelan que, aunque la madre de la menor está en Colombia, por ley se tendrán que analizar los ingresos del comentarista deportivo. “Sabemos que ya le llegó la orden de presentarse a declarar sobre sus ingresos y con las empresas con las que trabaja, para que, tras una investigación, el juez ordene una cantidad de acuerdo con las necesidades del menor y las posibilidades del padre. Aunque ella no está aquí, tras esta investigación, lo más seguro es que él tendrá que dejar cheques de caja, primero por todo el tiempo que pasó y no se hizo responsable, y después, mes con mes, cumplir con la obligación”.

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Luz Piedad en su proceso de recuperación. / Fotos: Archivo TVNotas

¿Cómo ha reaccionado ‘Zague’ ante problema legal por supuesta hija no reconocida?

Por último, nos dicen que ‘Zague’ no está nada de acuerdo con esta situación. “Sé que está en pláticas con los abogados para ver qué se puede hacer, pero bueno, si pudiera meter un amparo, sería aceptar la prueba de ADN, aunque nunca ha querido hacérsela. Eso sí, pidió a sus amigos más cercanos y a su televisora que no se tocara este tema por nada del mundo, por eso no ha estado tan expuesto en este Mundial, por si se llega a filtrar, que no le pregunten de este tema. Lo quiere dejar pasar de largo y callarlo, como lo ha hecho desde hace años”.

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Luis Roberto Alves ‘Zague’ estaría buscando dejar pasar la situación. / Redes sociales

‘Zague': el video que lo pusoen el ojo del huracán en el Mundial de 2018, “Impresionanti”

Durante el Mundial de 2018 , se filtró un video s3...ual donde se le ve presumiendo su mie....bro.

, se filtró un video s3...ual donde se le ve presumiendo su mie....bro. Se dijo que se lo había mandado a una conquista, pues aunque no se sabía, ya estaba separado de quien era su esposa, Paola Rojas .

Gracias a este video, el divorcio con Paola se aceleró. Su matrimonio duró 10 años.

Su matrimonio duró 10 años. Tiempo después, él comentó que todo fue una campaña de desprestigio en su contra, pues hackearon su celular personal.

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Paola Rojas y Zaguea antes de su divorcio. / Fotos: Archivo TVNotas

¿Cómo fue la carrera futbolística de Luis Roberto Alves ‘Zague’?

Debutó en 1985 en el club de futbol América , donde realizó casi toda su carrera.

, donde realizó casi toda su carrera. También jugó en los equipos Atlante y el Necaxa .

. En la Selección Mexicana estuvo de 1988 hasta 2002, donde anotó 30 goles en los 84 partidos que disputó.

estuvo de 1988 hasta 2002, donde anotó 30 goles en los 84 partidos que disputó. En 2005 fue invitado a ser comentarista deportivo en TV Azteca .

. Después participó en la cadena ESPN y para 2017 se convirtió en titular del programa Los protagonistas, donde continúa.

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