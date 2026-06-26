Zague presume físico de impacto en pleno gimnasio y calienta las redes: ¡Así luce el exfutbolista! VIDEO

Luis Roberto Alves Zague se ha convertido en uno de los analistas deportivos favoritos por el público mexicano. Su persona no ha estado exenta de polémicas y momentos virales. Ahora, un video compartido por el exfutbolista enciende las redes sociales.

Zague causa suspiros en seguidores, tras foto en gimnasio / Instagram: @lrzague

¿Qué polémicas ha protagonizado Luis Roberto Alves Zague?

La carrera como futbolista de Luis Roberto Alves Zague fue importante, pero su vida matrimonial también ha sido motivo de interés y críticas. Aquí algunas de sus polémicas:



Filtración de video privado: Durante el Mundial de Rusia en 2018, Zague sufrió la filtración de un video que aparentemente grabó para su presunta amante. Separación de Paola Rojas: Tras la difusión del material explícito, su relación con la famosa periodista llegó a su fin. Presunto enfrentamiento con el ‘Capi’ Pérez: Luego de un sketch del comediante en pleno Mundial 2018 (en referencia al video de Zague), muchos especularon la presunta enemistad entre ambos.

Su carrera como analista ha sido exitosa, y definitivamente es uno de los integrantes de TV Azteca que más quiere la audiencia.

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¿Cuáles son las polémicas de ‘Zague’? / X: Esto en línea, redes sociales y canva

¿Cuál es el reciente video de Zague que encendió las redes sociales?

Un video protagonizado por Luis Roberto Alvez Zague (quien sufriera un problema de salud en 2023) ha sorprendido a internautas, pues se observa al exfutbolista realizando ejercicio en un gimnasio, algo que generó bastantes reacciones.

El esfuerzo físico al que se somete parece máximo, y a sus casi 60 años de edad, fue algo que llamó la atención de sus seguidores. Estos son algunos de los comentarios hechos por sus seguidores:



“Ese Zaguinho está mam*d*simo”,

“Zague es la definición de disciplina” y,

“Un cuerpower se maneja”.

La publicación reúne otros cientos de comentarios llenos de piropos y cumplidos al físico del exjugador del América. ¿Qué te parece?

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¿Cuál es la trayectoria de Zague en el futbol y la televisión?

Luis Roberto Alves Zague es un exfutbolista y comentarista deportivo mexicano de ascendencia brasileña, considerado uno de los delanteros más importantes en la historia del futbol mexicano y el máximo goleador histórico del Club América.

Zague debutó como profesional en 1985 con el América y, tras un breve paso por el Coritiba Foot Ball Club, regresó al conjunto azulcrema, donde vivió la etapa más exitosa de su carrera.

A nivel internacional representó a la Selección de fútbol de México durante más de una década. Disputó los Mundiales de Francia 1998 y el de Corea/Japón 2002.

Tras retirarse de las canchas en 2003, inició una carrera en los medios de comunicación como analista y comentarista deportivo. Formó parte de ESPN y, tras su salida, ha permanecido en TV Azteca.

Hace algún tiempo Zague habló sobre los problemas que le trajo su video filtrado en Rusia 2018, algo que terminó afectando directamente a su matrimonio.

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