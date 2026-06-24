Michelle Renaud a meses de haber dado a luz, sorprende con abdomen de infarto: ¡Así luce la actriz! FOTO

A menos de cinco meses del nacimiento de su hijo, la actriz mexicana Michelle Renaud (quien ha desatado rumores de un tercer embarazo de Matías Novoa) ha dejado sin palabras a sus seguidores al presumir una impresionante figura física, así como unos abdominales marcados. Te mostramos cómo luce.

¿Michelle Renaud y Matías Novia anuncian tercer embarazo juntos? / Redes sociales

¿Cuándo se convirtió en madre la actriz Michelle Renaud?

Fue a inicios de febrero que se confirmó el nacimiento del segundo hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa, cuando la pareja compartió una emotiva imagen que daba la bienvenida al nuevo integrante.

A inicios de mayo, tanto como Michelle como Matías, mostraron a su bebé. Además, en una entrevista con una revista de circulación nacional, Renaud habló sobre su experiencia con la maternidad y cómo ha disfrutado esta nueva etapa junto a su esposo.

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Michelle Renaud y Matías Novoa tuvieron a su segundo hijo / Redes sociales

¿Cómo luce la atriz Michelle Renaud tras dar a luz hace cinco meses?

El pasado 22 de junio, Michelle Renaud compartió en Instagram una recopilación de imágenes que muestran algunos de los momentos más especiales de su día a día. Entre las fotografías destacó una tierna postal junto a su familia.

Algo que llamó la atención fue la segunda fotografía, misma que mostraba a la actriz con ropa deportiva y mostrando un tremendo abdomen, apenas a cinco meses del nacimiento de su bebé.

La publicación fue compartida con el siguiente mensaje:

Primera vez en mi vida que no estoy pensando ni en lo que viene ni en lo que fue. Estoy disfrutando TANTO el presente… Michelle Renaud

La intérprete expresó sentirse profundamente agradecida y realizada, además de reconocer que la maternidad le ha permitido experimentar un amor que jamás imaginó.

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Michelle Renaud y su físico tras dar a luz / IG: michellerenaud

¿Cómo inició la relación sentimental de Michelle Renaud y Matías Novoa?

Michelle Renaud y Matías Novoa coincidieron por primera vez en 2021 durante las grabaciones de la película Doblemente embarazada 2. Lo que comenzó como una amistad fue fortaleciéndose con el tiempo, especialmente después de compartir créditos en la telenovela La herencia.

Tras meses de especulaciones sobre un posible romance, ambos actores hicieron oficial su noviazgo en 2022 . A partir de entonces, comenzaron a compartir en redes sociales diversas fotografías y momentos juntos.

La historia de amor dio un paso más en diciembre de 2023, cuando contrajeron matrimonio por el civil. La ceremonia se llevó a cabo el 9 de diciembre, acompañados únicamente por sus seres más cercanos y sus hijos.

En fechas recientes, Matías Novoa y Michelle Renaud sufrieron rumores de una presunta separación, algo que sacudió a su comunidad.

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