¿Natalia Alcocer a la cárcel? Enfrentaría demanda tras salir de ‘La granja VIP 2026’, aseguran

Ha pasado casi una semana desde que Natalia Alcocer abandonó ‘La granja VIP 2026’. Su decisión no fue tan sorpresiva como se esperaba, pues previamente ya había expresado su deseo de irse. En medio de todo lo que se ha dicho sobre su salida, se especula que, presuntamente, la famosa podría enfrentar un proceso legal. ¿Cuál es la razón? Te contamos lo que se sabe.

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Natalia Alcocer salió de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué Natalia Alcocer abandonó ‘La granja VIP 2026’?

La participación de Natalia Alcocer fue sumamente polémica, principalmente por su romance con Pablo Montero. Luego de que el cantante se convirtiera en el octavo eliminado del reality, la actriz comenzó a mostrar comportamientos que dieron mucho de qué hablar.

Y es que, a los pocos días, presentó una crisis. En la transmisión 24/7, se podía escuchar a la famosa gritando desde el entrevistadero. Los conductores mencionaron que los médicos la habían atendido y que estaba estable.

Después de eso, empacó sus cosas y todo apuntaba a que se iría, al poco tiempo regresó y todo parecía ir bien. No fue hasta el pasado 8 de noviembre que se anunció su salida definitiva. Dejaron claro que había sido decisión suya.

Se manejaron muchas versiones de la situación. La más “certera”, según el periodista Gabo Cuevas, es que decidió irse por un tema de salud. Supuestamente, estuvo a punto de darle una embolia dentro del reality. Al ver esto, la producción contactó a su psiquiatra, quien habría recomendado que tomara un tratamiento.

“Entra en crisis por los cuetes, pensando que algo está ocurriendo afuera…Natalia entra al entrevistadero y en el entrevistadero la pasó mal, al grado de que empezó a recordar que hace justo un año le sucedió una plaza del Estado de México… Natalia cae y se le empieza a ir de lado. Esta historia se repite dentro de ‘La granja’… la cara se le empezó a ir de lado dentro del entrevistadero”. Gabo Cuevas

Al cuestionarle a la famosa sobre el tema, simplemente mencionó que, al ver los fuegos artificiales, recordó “quién era” y se dio cuenta de que su comportamiento dentro del reality no estaba siendo “congruente” con sus valores.

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Natalia Alcocer dejó La granja VIP 2026 tras una reflexión, dijo / Redes sociales

La supuesta demanda contra Natalia Alcocer, según Gabo Cuevas

Hace unas horas, el periodista Gabo Cuevas informó que, presuntamente, la producción de ‘La granja VIP 2026’ estaba muy molesta con Natalia Alcocer por todo lo que ha dicho del reality en los últimos días.

Recordemos que la famosa ha dado entrevistas a diversos medios de comunicación en las que, entre otras cosas, denuncia favoritismo y asegura que el show no tiene “pudor”. Según Cuevas, los productores estarían considerando ejercer acciones legales.

En su más reciente programa en YouTube, Gabo contó que Natalia le había cancelado una entrevista de última hora. Incluso mostró un audio en el que ella se disculpa por esta situación y le explica que hay “temas legales” que le impedían concretar la conversación.

Posteriormente, el comunicador esclareció un poco más el asunto y reveló más detalles sobre la supuesta demanda que podría enfrentar la famosa.

Gabo Cuevas “Natalia Alcocer, al parecer, en esa llamada le dijeron que las entrevistas que había dado, eran entrevistas que estaban violando la secrecía del proyecto, violando el contrato que había firmado de confidencialidad. Lo está ejerciendo a un punto, supuestamente, de empezar un proceso legal en contra de Natalia Alcocer… por las entrevistas que dio en otros espacios… porque, en teoría, no respetó el contrato de confidencialidad que, al parecer, ella firmó el domingo que salió de ‘La granja VIP 2026’”.

Aunque dijo no poder asegurar si esta información era cierta, dijo que la había obtenido de una buena fuente, además de que hizo énfasis en el audio que la actriz le mandó como disculpa por no asistir a la entrevista que tenían programada.

Cabe resaltar que, hasta el momento, esto no ha sido confirmado. En tanto que Natalia ya no ha dado más comentarios al respecto.

¿Quiénes son los participantes que quedan en ‘La granja VIP 2026’?

Hasta el momento, once granjeros han abandonado ‘La granja VIP 2026’; nueve por decisión del público, uno por voluntad propia y otro por romper las reglas, quienes son:

Abigail Pak ‘la Coreañera’ Carlos Trejo María Karunna Kenny Áviles Pascal Nadaud Pimpinela Escarlata Azalia Ojeda ‘la Negra’ Mónica Escobedo (expulsada por pegarle a Niurka) Pablo Montero Natalia Alcocer (abandono voluntario) Fernando Lozada

En tanto que quienes quedan son:

Niurka Marcos Ivonne Montero Manelyk González Kevyn Contreras ‘Bicolor’ Mono Osuna Rafa Mercadante Kunno Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ Julio Camejo

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