Hace algunos días trascendió el incómodo momento que vivió Manelyk González con Julio Camejo, cuando el cubano se tocó sus partes íntimas mientras tenía una charla con la modelo. En redes sociales dicha situación generó una ola de indignación.

Ahora, Mane vuelve a ser el centro de la conversación al denunciar violencia de género al interior de ‘La granja VIP’, ¿qué dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

La granja VIP 2026 Manelyk / Instagram

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¿Por qué Manelyk González le puso un alto a Julio Camejo en ‘La granja VIP’?

Durante la dinámica de ‘El juicio’, en días pasados, la modelo denominó a Julio Camejo como “poco hombre”, luego de que el cubano asegurara que ella y ‘la Bebeshita’ solo hablaban de “Chacales, put***, alcohol, drogas y todas las cosas negativas que te llevan por el camino del mal”.

Esta situación molestó demasiado a Manelyk, quien durante la dinámica le puso un alto a Camejo asegurando que no era posible que quisieran atacarlas por vivir y hablar de su sexualidad de manera libre, tal y como lo hacen los hombres, y finalmente aseguró que no quería que el actor siguiera insinuando que entre los dos había algo, poniendo fin al shippeo que había entre ellos:

“Incluso unos días antes le dije que no quería que siguiera jugando conmigo, que no me gustaba la manera en la que hablaban… y que no empezara a hacer cosas como si yo estuviera con él, cosas de súper doble sentido, cosas súper vulgares” Manelyk González

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¿Qué dijo Manelyk González en la gala de eliminación de ‘La granja VIP’?

Este domingo 22 de noviembre de 2026, a escasos minutos de haber empezado la gala de nominación, Manelyk González aprovechó el momento para denunciar la violencia de género que ha habido en ‘La granja VIP’ y de la que ella ha sido objeto.

Cuando el conductor de la emisión le preguntó a quién no perdonaría tras salir del reality, ella sin pensarlo dijo que a Julio Camejo, y de inmediato reveló lo que ha estado pasando al interior y que por supuesto, es inadmisible:

“Quiero aprovechar para exponer que las últimas semanas hemos estado viviendo en ‘La Granja’ un tipo de situación muy incómoda y violencia de género que ha sido de mujer a mujer o de hombre a mujer. Las mujeres que están aquí adentro y afuera nos podemos vestir, hablar, hablar de nuestra sexualidad tan libremente como los hombre sin ser juzgadas y tachadas como se ha hecho dentro de ‘La Granja’” Manelyk González

El conductor le aseguró que la producción y todos los involucrados en ‘La granja VIP’ la apoyaban a ella y a cualquier granjera que se sintiera de la misma manera, y que por supuesto, las reglas de no traer cosas del exterior continuaba vigente y aplicaba para todos.

Manelyk González está en ‘La granja VIP 2026' / Mezcalent

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¿Cómo reaccionó Julio Camejo ante las acusaciones de Manelyk González?

Julio Camejo aseguró que él no había llamado a las chicas de ninguna manera y que él solo estaba repitiendo lo que ellas habían contado: “El regaaetton está volviendo loca a mucha gente, yo no dije que nadie fuera nada… nadie de aquí les ha faltado al respeto a las mujeres”.

La batalla entre los granjeros continúa y al parecer no habrá tregua a pesar de que hace algunos días, Julio Camejo le compartió a Manelyk González sus deseos de conocerse más fuera de ‘La granja VIP’, ¿la respuesta de ella? “No está en mi mente y tampoco quiero que esté adentro de la tuya”