La granja VIP 2026, tras el pleito entre Rafa Mercadante y Azalia, podría vivir una revolución total el próximo fin de semana, ya que aseguran que cuatro famosos presuntamente ingresarán al reality el domingo. Las especulaciones han comenzado, y una pista ha desatado que varios nombres sean barajeados entre el púbico. ¿Quiénes serían?

¿Qué nuevos famosos entrarán a La granja VIP 2026? / Redes sociales / canva

¿Qué famosos han sido eliminados de La granja VIP 2026 al momento?

Hasta la gala del domingo 15 de noviembre, la segunda temporada de La granja VIP 2026 lleva 10 eliminados al momento, y uno más se unirá a estos nombres el próximo domingo 22.

Aquí los nombres de los que ya han salido:



Abigail Pak “la Coreañera” María Karunna Carlos Trejo Kenny Avilés Pascal Nadaud Pimpinela Escarlata Azalia Ojeda, Pablo Montero, Fernando Lozada, Rafa Mercadante.

Recordemos también que Natalia Alcocer decidió abandonar La granja VIP 2026 por motivos personales.

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Natalia Alcocer decidió salir de La granja VIP 2026 / Redes Sociales

¿Cómo anunciaron que cuatro famosos entrarán a La granja VIP 2026?

Aunque NO es información oficial, el creador de contenido conocido como “Vaya vaya” fue el que informó mediante redes sociales que cuatro famosos ingresarán a La granja VIP 2026 este mismo fin de semana.

Se desconoce si ingresarán en calidad de participantes, si se quedarán hasta el final, o si solo se tratará de una dinámica implementada por TV Azteca para la gala del domingo.

Una de las pistas compartidas relacionadas a sus identidades responde a Exatlón México, ya que el también periodista comentó que se trata de cuatro participantes de dicho reality:

Este domingo entran 4 integrantes de Exatlón México por una semana a La granja VIP. X: Vaya vaya

Sin embargo, no reveló nombres de los que entrarán el fin de semana. Algunos de los famosos que se mencionaron entre los rumores son:



" ¿Pato Araujo o Heliud? ”,

”, " ¿Será favoritismo a Mono? ” y,

” y, “ Preferiría a unos comediantes ”.

¿A quién quieres ver dentro de La granja VIP 2026?

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Este domingo entran 4 integrantes de Exatlón México por una semana a La granja VIP #LaGranjaVIP — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 20, 2026

Ellos son los nominados en la onceava semana de La granja VIP 2026

El lunes 16 de noviembre, Rafa Mercadante, ya como décimo eliminado de La granja VIP 2026, ejerció su “legado” y nominó a Mono Osuna de manera directa. El exfutbolista se mostró molesto: aseguró que el conductor solo lo había metido a la placa porque Julio Camejo se lo pidió.

En la asamblea del miércoles, la mayoría de los votos dejó a Niurka e Ivonne Montero en la placa. Por su parte, la Bebeshita ganó el “Huevo de oro”, lo que le dio la oportunidad de elegir a otro granjero para nominar, y se decidió por Kunno.

Con todo esto, los nominados de la semana son:



Mono Osuna,

Kevyn Contreras “Bicolor”,

Niurka Marcos,

Ivonne Montero,

Kunno.

La suerte llegó para Ivonne Montero cuando ganó la salvación el jueves 19 de noviembre, librando así la placa de nominados. ¿Hasta la final?

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