La granja VIP 2026: ¿Quién se convirtió en el décimo eliminado HOY, 15 de noviembre? ¡La Resistencia peligra!

Tras una semana llena de drama y tensión, principalmente por la salida inesperada de Natalia Alcocer, ‘La granja VIP 2026’ vivirá la décima gala de eliminación, en la que otro granjero tendrá que despedirse de la competencia. Te contamos lo que pasó.

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Natalia Alcocer salió de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la décima semana de ‘La granja VIP 2026’?

El pasado 9 de noviembre, Ivonne Montero se posicionó como la primera nominada de la décima semana de ‘La granja VIP 2026’ por el legado de Fernando Lozada, quien fue eliminado del reality el pasado 8 de noviembre.

Al día siguiente, Kevyn Contreras ‘Bicolor’ y Rafa Mercadante se enfrentaron en el duelo de nominación. El comediante, al perder el encuentro, entró a la placa de nominados. Durante el miércoles de asamblea, Niurka y Julio Camejo también quedaron en riesgo. En tanto que Mono Osuna, al obtener el ‘Huevo Dorado’, pudo nominar directamente a Rafa Mercadante.

Julio Camejo pudo ganar la salvación el jueves 12 de noviembre, por lo que no solo salió de la placa, sino que también tuvo la oportunidad de sacar a otro nominado y sustituirlo por alguien más en el viernes de traición.

El actor salvó a Kevyn y “traicionó” a Mono. No obstante, al activarse la traición doble, este último pudo meter a otra persona en la placa. El atleta seleccionó a ‘la Bebeshita’. Por otra parte, Kunno utilizó su ‘Herradura del poder’ para rescatar a Osuna. Al final, la tabla quedó de la siguiente manera:

La Bebeshita

Ivonne Montero

Niurka

Rafa Mercadante

Todo esto causó mucha tensión, principalmente en la alianza de ‘La Resistencia’. Y es que Bebeshita se sintió sumamente molesta por la decisión de Mono, quien dejó ver que todo sería parte de una estrategia.

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Nominados de la décima semana de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Filtran al décimo eliminado de ‘La granja VIP 2026’

En redes sociales, diversas páginas de espectáculos, incluida la de ‘Vaya, vaya’, han realizado encuestas sobre quién podría ser el próximo eliminado de ‘La granja VIP 2026’. Según sus resultados, la nominada con más apoyo sería Daniela Alexis ‘la Bebeshita’.

En tanto que el eliminado de esta noche estaría entre Niurka Marcos y Rafa Mercadante. Cabe destacar que esto no es algo oficial y solo se sabrá quién es el expulsado número 10 hasta la gala de este 15 de noviembre.

Recordemos que, hasta el momento, once granjeros han abandonado la competencia; nueve por decisión del público, uno por romper las reglas y otro de manera voluntaria, quienes son:

Abigail Pak ‘la Coreañera’ María Karunna Carlos Trejo Pascal Nadaud Pablo Montero Fernando Lozada Pimpinela Escarlata Mónica Escobedo (fue expulsada por pegarle a Niurka) Kenny Áviles Azalia Ojeda ‘la Negra’ Natalia Alcocer (abandono voluntario)

Encuesta sobre el décimo eliminado de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Este es el granjero que se volvió el décimo eliminado de ‘La granja VIP 2026’

La décima gala de eliminación de ‘La granja VIP 2026’ se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre. Comenzará a las 8:00 pm. y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney Plus.

Al principio del show, los nominados tuvieron la oportunidad de escuchar algunas palabras de sus seres queridos. Posteriormente, se anunció al primer salvado de la noche, quien fue Daniela Alexis ‘la Bebeshita’.

Posteriormente, Manelyk, al ser la capataz de la semana, tuvo que elegir al “Peón de oro”, quien no volverá a pisar el granero y tendrá que escoger al “peor peón”. La influencer escogió a la Bebeshita. Esta última seleccionó a Niurka Marcos.

La llamada ‘Mamá Niu’ fue la segunda salvada de la noche. En tanto que el eliminado de la noche fue Rafa Mercadante.

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