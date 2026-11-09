La granja VIP 2026: ¿Quién se convirtió en capataz HOY, 9 de noviembre? ¡Revelan el legado de Fernando Lozada!

La salida de Fernando Lozada movió las piezas dentro de La granja VIP 2026 y ahora los participantes se enfrentan a un nuevo reto: conseguir el puesto de capataz de la semana 10. ¡La competencia está cada vez más cerrada!

Este lunes 9 de noviembre se definieron los cuatro finalistas que buscarán quedarse con uno de los beneficios más codiciados del reality. Entre ellos hay una cara conocida que ya ha disfrutado de la inmunidad, mientras que otros quieren estrenarse en el cargo.

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La granja VIP, ¿quién fue el noveno eliminado? / Redes sociales / canva

¿Quiénes son los finalistas para ser capataz de La granja VIP 2026 HOY 9 de noviembre?

Julio Camejo, Kevyn Contreras ‘Bicolor’, Manelyk e Ivonne Montero son los cuatro participantes que consiguieron su lugar en la competencia por convertirse en capataz de La granja VIP 2026.

La clasificación no fue igual para todos. Julio, Kevyn y Manelyk tuvieron que superar una prueba clasificatoria que puso a prueba sus habilidades físicas y mentales, además de enfrentarse al reloj para conseguir su pase.

Por su parte, Ivonne Montero obtuvo el pase directo gracias al beneficio de ‘El Más Gallito’, por lo que no tuvo que disputar la misma prueba que sus compañeros para llegar a la final.

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Estos son los Finalistas de la capatacia. 🔥😳 Ivonne Julio Kevin Manelyk https://t.co/Cn6nYWZrUq — Madrid (@RMCF_Central) November 9, 2026

¿Quiénes han sido capataces más de una vez en La granja VIP 2026?

Hasta ahora, Julio Camejo y Mario ‘Mono’ Osuna son los participantes que han conseguido convertirse en capataces en más de una ocasión durante la temporada.

Otros granjeros que también han disfrutado de este beneficio, aunque solamente una vez, son Kunno, Bebeshita y Rafa Mercadante. A ellos se suman Pascal Nadaud y Pablo Montero, quienes ya abandonaron la competencia.

En esta ocasión, Julio podría ampliar su historial dentro del reality, pero tendrá que enfrentarse a tres compañeros que buscan arrebatarle el privilegio y cambiar las estrategias de convivencia.

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¿Quién es el nuevo capataz HOY en La granja VIP? / Redes sociales

¿Qué beneficios tiene ser capataz en La granja VIP y por qué todos quieren ganar?

Ser capataz en La granja VIP 2026 significa conseguir inmunidad durante la semana, uno de los beneficios más importantes porque el participante que obtiene el cargo no puede quedar nominado y, por lo tanto, tampoco corre el riesgo de ser eliminado durante ese periodo.

Sin embargo, el puesto no solamente representa protección. El capataz también tiene que asumir responsabilidades dentro de la granja y organizar las actividades que deben realizar sus compañeros.

Entre sus obligaciones está distribuir las tareas de limpieza, coordinar el cuidado de los animales y establecer acuerdos para mantener el orden durante la convivencia. Su liderazgo puede convertirse en un factor importante para evitar conflictos entre los participantes. Además, el capataz disfruta de una habitación especial con distintas comodidades, a diferencia de los demás granjeros y peones, quienes tienen otras condiciones de alojamiento.

Pero no todo es privilegio. El desempeño del líder también es evaluado durante los días que permanece en el cargo, por lo que sus decisiones y la manera en que organiza al grupo pueden generar opiniones entre sus compañeros.

Participantes de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cuándo y a qué hora ver la prueba por el ‘capataz’ en La granja VIP 2026?

Será la noche de este 9 de noviembre, en punto de las 8:30 de la noche, cuando se dé a conocer al nuevo ‘capataz’ de La granja VIP tras la salida de Pablo Montero. La transmisión de la gala se puede seguir a través del canal Azteca UNO y el sitio oficial de Azteca.

Al igual que en semanas pasadas, el ‘capataz’ garantiza su lugar una semana más en el reality y tiene la ventaja de tomar decisiones importantes que pueden favorecer o afectar al resto de sus compañero. Sin embargo, su desempeño también es valorado por el resto de los granjeros y puede marcar el rumbo de la competencia en la siguiente semana. ¿Ganará la resistencia o la familia disfuncional?

Granjeros de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuál fue el legado de Fernando Lozada en La granja VIP 2026?

Hasta la noche de este lunes se conocerá el legado que dejó Fernando Lozada tras su eliminación de La granja VIP 2026. El exintegrante tendrá el poder de enviar directamente a un participante a la placa de nominación del próximo domingo, una decisión que podría cambiar por completo el rumbo del juego.