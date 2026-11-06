¿Natalia Alcocer abandonó La granja VIP? Aseguran que su familia habría pedido sacarla del reality

Después de la tensa y acalorada discusión entre ‘Bebeshita’ y Natalia Alcocer en ‘La granja VIP’, durante la dinámica de echar tierra, ‘la Vikinga’ se encuentra en el ojo del huracán.

Y es que el público que sigue el reality ha reportado que no ha visto a Natalia en las instalaciones de la granja durante lo que va del día, por lo que han surgido rumores sobre una posible salida de la competencia.

En redes sociales, incluso, algunos usuarios especulan que su familia habría tomado la decisión de sacarla del programa, mientras que sus propios compañeros se preguntan dónde está y qué ocurrió con ella.

¿Qué es lo que está pasando?

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Natalia Alcocer / Redes sociales

¿Por qué se dice que Natalia Alcocer abandonó ‘La granja VIP’?

Los rumores sobre una posible salida de Natalia Alcocer de la competencia surgieron luego de que, durante lo que va del viernes 6 de noviembre, no se le viera en las instalaciones de ‘La granja VIP’.

Lo último que se supo de ella fue durante la noche del jueves, después de la gala del juego de salvación y de la dinámica en la que los participantes tenían que imitar a otro de los granjeros.

Incluso, a lo largo del día, sus propios compañeros se han preguntado dónde está Natalia, pues no la han visto ni en la suite del capataz ni en el entrevistadero.

Ante su ausencia, también comenzaron a circular distintas versiones sobre lo que pudo haber ocurrido. Algunos especulan que habría sufrido una crisis nerviosa, mientras que otros aseguran que su familia habría tomado la decisión de sacarla de la competencia.

Sin embargo, hace unas horas, se compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que aseguran que Natalia sigue dentro de la granja y se encuentra bien, por lo que pidieron que sigan votando por ella, ya que está en la tabla de nominación.

No obstante, hasta el momento de la publicación de esta nota, ‘la Vikinga’ no ha aparecido a cuadro en la transmisión 24/7.

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Bebeshita dice que Natalia no está, ni en la suite del capataz ni en el entrevistadero, 😳🔥😱 Donde estará opiniones???? 🔥😳 https://t.co/y8S2NuCZfR — Madrid (@RMCF_Central) November 6, 2026

¿Qué pasó la noche anterior a la inexplicable ausencia de Natalia Alcocer en La granja VIP?

La noche anterior a la misteriosa ausencia de Natalia en ‘La granja VIP’ ocurrió un incidente que habría desconcertado a la competidora.

Natalia recibió una señal del exterior por medio de unos cohetes que, al parecer, le revelaron algo que la descolocó. De hecho, un clip captó el momento en el que observó la señal y se mostró afectada.

OJO: Le llevaron cuates a Natalia Alcocer.....¡Es un mensaje oculto de que la está cagando!...Porque después de eso se puso a llorar y dejó de hacer sus burlas misóginas hacia Bebeshita... #LaGranjaVIP https://t.co/k9JSifZ2RD — Ledezmismo (HÁBLAME POR DM)✨️🌟 (@Ledezmismo) November 6, 2026

Asimismo, durante la gala del juego de salvación, protagonizó una fuerte discusión con ‘Bebeshita’, que le valió numerosas críticas por algunos de los comentarios que hizo durante el enfrentamiento.

Además, hacia el cierre de la gala comenzó la dinámica en la que los participantes debían imitar a otros granjeros. A Natalia le tocó interpretar a ‘Bebeshita’ y, durante su actuación, también recibió críticas de sus compañeros, situación que habría aumentado su malestar.

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Natalia Alcocer / Redes sociales, Canva

El fuerte conflicto entre Natalia Alcocer y ‘Bebeshita’

Natalia y ‘Bebeshita’ ya tenían algunas rencillas desde la ocasión en que se señaló que Pablo Montero coqueteaba con la influencer mientras mantenía una relación con Natalia.

Sin embargo, el conflicto entre ambas explotó durante la gala de salvación, pues, en la dinámica de echar tierra, protagonizaron una acalorada discusión en la que salieron a relucir temas personales, como comentarios despectivos sobre sus cuerpos y su apariencia física.

Natalia reclamó a ‘Bebeshita’ por supuestamente provocar a otros hombres frente a su novio y también cuestionó su autoestima. Estos comentarios molestaron a la influencer y provocaron que ambas terminaran en una fuerte confrontación.

“Mira, Daniela, el día que dejes de ponerle las nal… en la cara para crear contenido, enfrente de tu novio, hablamos” Natalia Alcocer

El enfrentamiento generó reacciones entre sus compañeros, quienes cuestionaron principalmente la actitud de Natalia por hacer comentarios sobre el físico de otra persona. Una de las más críticas fue Niurka, quien argumentó que la participante estaba siendo abusiva con ‘Bebeshita’.

Esta no sería la primera vez que surge un rumor de este tipo. Semanas atrás, se habló de que Natalia habría abandonado ‘La granja VIP’ luego de una fuerte crisis nerviosa que encendió las alarmas entre sus compañeros. Sin embargo, continuó en el reality.

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