¡Drama en ‘La granja VIP 2026’! Bebeshita explota vs. Natalia Alcocer y hasta se mete con su físico: “Quiérete”

La rivalidad entre Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ y Natalia Alcocer alcanzó un nuevo nivel en ‘La granja VIP 2026’. Durante la gala de salvación, las celebridades protagonizaron una intensa pelea en la que se dijeron de todo y hasta saltaron fuertes acusaciones. ¿Qué pasó? Aquí te contamos los detalles.

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Bebeshita y Natalia Alcocer pelearon en la reciente gala de salvación de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Así fue la pelea entre la Bebeshita y Natalia Alcocer en la novena gala de salvación en ‘La granja VIP 2026’

Más allá de pertenecer a diferentes alianzas, la Bebeshita y Natalia Alcocer ya estaban enemistadas por el tema de Pablo Montero, con quien la actriz tuvo una especie de noviazgo dentro de ‘La granja VIP 2026’.

Y es que el cantante negó durante varias semanas haber halagado el físico de la influencer, algo que posteriormente fue desmentido. Tanto Daniela Alexis como otros granjeros decían que Montero no respetaba a Natalia.

La tensión entre ellas explotó en la reciente dinámica de ‘echar tierra’. La Bebeshita se acercó a Alcocer para reclamarle por criticar su físico, principalmente sus posaderas. La influencer dijo que estaba muy feliz con su cuerpo y que no era su culpa que otros hombres la vieran.

Natalia se defendió diciendo que, a diferencia de ella, no tenía ninguna inseguridad con su cuerpo y no necesitaba de un “quirófano” para “quererse a sí misma”. A partir de este punto, las cosas se descontrolaron.

Natalia Alcocer “Mira, Daniela, el día que dejes de ponerle las nal… en la cara para crear contenido, enfrente de tu novio, hablamos”.

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¿La Bebeshita acusó a Natalia Alcocer de “embarazar a hombres para atraparlos”?

La pelea entre Natalia Alcocer y la Bebeshita no se detuvo allí. Y es que la influencer le exigió que la “supere” y deje de meterse con su físico. En tanto que la actriz le decía que mejor aprendiera a “quererse”.

La Bebeshita: “Ya supérame. Hoy me puse esto porque se me ve espectacular… Por favor, no menciones mi cuerpo”.

“Ya supérame. Hoy me puse esto porque se me ve espectacular… Por favor, no menciones mi cuerpo”. Natalia Alcocer: “No tengo que superar a una mujer que no se quiere… Ya supera a Kevyn”.

“No tengo que superar a una mujer que no se quiere… Ya supera a Kevyn”. B: “¿Ahora ya estás hablando de Kevyn? Otra vez, bajo, bajo”.

Si bien Kristal Silva intentó calmar el ambiente, la influencer continuó arremetiendo contra Natalia y hasta le dijo: “Por lo menos yo no me embarazo para atrapar hombres”. En tanto que Alcocer se burlaba de que Kevyn jamás le hubiera pedido como tal ser su novia.

El pleito dejó un sabor amargo entre los fanáticos, quienes ya escogieron bandos. Muchos afirman que Natalia se “vio mal” al meterse con el físico de otra mujer, mientras que otros la felicitaron por “decir la verdad”.

Bebeshita le reclamó a Natalia Alcocer por meterse con su físico / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la novena semana de ‘La granja VIP 2026’?

El pasado 5 de noviembre, se celebró el noveno juego por la salvación de ‘La granja VIP 2026’. La ganadora de la dinámica fue Daniela Alexis ‘la Bebeshita’, por lo que la tabla de nominados quedó de la siguiente manera:

Julio Camejo

Natalia Alcocer

Mono Osuna

Ivonne Montero

Recordemos que este 6 de noviembre se llevará a cabo la traición. En esta dinámica, ‘la Bebeshita’ sacará a una persona de la tabla y meterá a otra en su lugar. No puedo salvar a Mono, ya que fue nominado a modo de sanción por gritarle al perro Tlacoyo.

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