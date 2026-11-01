¡Exhiben a Mónica Escobedo tras expulsión de La granja VIP! La sacaron de otro reality por grosera, aseguran

La expulsión de Mónica Escobedo de ‘La granja VIP 2026’ sigue causando controversia. Y es que esto dio pie a que se reviviera un rumor relacionado con su presunto despido del programa ‘LOL México’. Se especula que realmente fue por “grosera”. Te contamos qué está pasando.

Te podría interesar: Mónica Escobedo confrontó al productor de ‘La granja VIP 2026’ tras su expulsión, revelan: “Una gatada”

Mónica Escobedo habría sido despedida de LOL México / Redes sociales

¿Por qué expulsaron a Mónica Escobedo de ‘La granja VIP 2026’?

El pasado 18 de octubre, Mónica Escobedo quedó expulsada de ‘La granja VIP 2026’ por haber agredido físicamente a Niurka Marcos durante una fiesta dentro del reality. Los presentadores explicaron que se tomó esta decisión debido a que, por reglamento, está prohibida la violencia entre los participantes.

Cuando salió del show, la comediante acusó a la cubana de haber “pedido su cabeza” a producción. No obstante, se dijo feliz por haber estado en el proyecto, asegurando que extrañará a algunos compañeros y a los animales.

Se rumoreó que la producción no iba a pagarle su sueldo por haber roto las reglas. Sin embargo, después se confirmó que sí le pagaron. No se ha ventilado cuánto ganó, pero, según Gabo Cuevas, ganaba menos de 100 mil pesos por semana, siendo de las menos pagadas.

Semanas después de dejar el show, Escobedo dio unos comentarios polémicos sobre el concurso. A través de sus historias de Instagram, tachó al reality de “churpio” y sostuvo que jamás lo vería.

No te pierdas: La granja VIP: Romina Marcos lanza contundente mensaje a Mónica Escobedo tras agresión a Niurka: “Acéptalo y ya”

Mónica Escobedo fue expulsada de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

La verdadera razón por la que Mónica Escobedo habría sido descartada de ‘LOL México’

Días antes de entrar a ‘La granja VIP 2026’, Mónica Escobedo contó en una entrevista que no quiso decir nada de su participación en el reality debido a una mala experiencia que habría tenido con la producción de ‘LOL México’, programa de Prime Video conducido por Eugenio Derbez.

Según su testimonio, iba a estar en una de las temporadas de este show. No obstante, horas antes la contactaron para decirle que “siempre no”. Comentó que esta situación fue sumamente frustrante para ella.

“A mí me dejó muy traumada LOL. Aún firmando contrato y aún estando ahí y haber gastado en Uber, haber gastado en todo lo que gastas cuando vas a entrar a LOL…que te digan ocho horas antes. ¿Sabes qué? No, siempre no vas a entrar”. Mónica Escobedo

No dio más detalles. Sin embargo, en redes sociales ha surgido una versión del motivo por el que la despidieron a última hora. Según rumores, realmente fue descartada por haber tratado mal a una maquillista del programa.

Esta información no ha sido confirmada ni desmentida. Sin embargo, algunos creen que podría ser real, principalmente por el hecho de que, aparentemente, la comediante no habría procedido legalmente ni hecho un reclamo mayor sobre el asunto.

¿Quién es Mónica Escobedo, la participante expulsada de ‘La granja VIP 2026’?

Mónica Escobedo es una cantante, comediante, actriz y escritora mexicana que causó polémica con su expulsión de ‘La granja VIP 2026’. Tiene 47 años. Ha enfocado su carrera en el humor y el mundo de las redes sociales. Tiene un podcast llamado ‘Ni nos caemos bien’.

Se le ha visto en otros proyectos como:

Sigue la risa

Cuatro elementos

Drunk History: El lado borroso de la historia

La culpa es de la Malinche

En 2020, se casó con Iván Juárez, pero se divorciaron a los pocos meses. No tiene hijos. En el programa de Pepe y Teo, acusó a la producción de ‘La granja VIP 2026’ de haber pasado por alto situaciones graves y de supuesto favoritismo.

Mira: ¿La granja VIP silenció a Mónica Escobedo tras pleito con Niurka? Revelan presunta multa millonaria y castigo