La granja VIP 2026: FILTRAN supuesta lista de eliminados del reality, ¿ya se sabe quién sale este domingo?

‘La granja VIP’ 2026 atraviesa por uno de sus momentos más tensos, pues incluso se han registrado amenazas de golpes entre algunos de sus participantes, situación que ha encendido las alertas dentro de la producción.

Por si fuera poco, ahora el reality se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a la filtración de una supuesta lista que mostraría el orden en el que los granjeros serían eliminados semana tras semana. La información ya comenzó a viralizarse y ha despertado dudas entre el público.

¿Será que las eliminaciones de ‘La granja VIP’ ya están planeadas y existe una fuga de información dentro de la producción?

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La granja VIP / Redes sociales

¿Qué se sabe de la supuesta lista de eliminados filtrada de La granja VIP 2026?

La supuesta lista de granjeros eliminados comenzó a circular hace algunos días en redes sociales, pero cobró mayor relevancia debido a que, hasta el momento, habría acertado con los participantes que han abandonado la competencia.

Una cuenta de X, identificada como ‘CielitoC143’, publicó un video en el que muestra la presunta lista y señala las coincidencias con las eliminaciones que ya ocurrieron en ‘La granja VIP’.

Sin embargo, no se sabe si esta cuenta fue la primera en difundir la información o si únicamente retomó una publicación que ya circulaba en otras plataformas.

Hasta ahora, la lista continúa compartiéndose en redes sociales.

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¿LISTA FILTRADA? HASTA AHORA… ¡HA COINCIDIDO! 👀 FERNANDO: ¿SIGUE ESTE DOMINGO? Esa supuesta lista ya parece más itinerario que chisme 👀🐔 ¿Coincidencias o ya nos contaron el final?🤨🔥 #LaGranjaVIP #kevinbicolor #adalramonos #ManelykGonzalez #parati https://t.co/QWd3jF2k0O — CielitoC143 (@CielitoC143) October 30, 2026

¿Quién sería el próximo granjero eliminado, según la lista filtrada?

Según la supuesta lista filtrada, el próximo granjero en ser eliminado después de Azalia Ojeda sería Fernando Lozada.

Sin embargo, esto se trata únicamente de una predicción basada en la información que circula en redes sociales y no de una confirmación oficial de que el exconductor de ‘Al extremo’ vaya a abandonar la competencia este domingo.

De acuerdo con la dinámica del reality, hasta el momento de publicación de esta nota, Fernando no forma parte de la tabla de nominados de esta semana, por lo que todavía está pendiente conocer cómo quedará conformada después de la traición de este viernes 30 de octubre.

La lista ha llamado especialmente la atención porque también muestra la expulsión de Mónica Escobedo durante la sexta semana del reality, lo que ha despertado aún más especulaciones.

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Lista filtrada de ‘La granja VIP’ 2026 / Captura de pantalla

¿Quiénes han sido eliminados de La granja VIP 2026?

Hasta el momento, han sido 8 los granjeros que han abandonado la competencia; siete de ellos por la votación semanal del público, y una más por expulsión directa, a causa de agresión física.

La lista de granjeros eliminados hasta el momento va así:



Abigail Pak ‘la Coreañera’

María Karunna

Carlos Trejo

Kenny Avilés

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Mónica Escobedo (expulsada por agredir a Niurka)

Azalia Ojeda

En redes sociales se especula que la próxima eliminada podría ser Niurka, a causa de un presunto chantaje de Natalia Alcocer. Sin embargo, eso será defintido hasta la gala de eliminación del domingo.

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