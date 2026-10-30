¿Natalia Alcocer actuó su ataque en La granja VIP 2026? Supuesta conversación destaparía la verdad, VIDEO

Hace unos días, los ánimos en La granja VIP 2026 se encendieron luego de que Natalia Alcocer protagonizara gritos y reclamos contra la producción, lo que generó preocupación en redes sociales.

Sin embargo, tras una reciente conversación entre Julio CameJo y la presentadora, han comenzado a circular versiones de que todo fue falso. ¿Actuó para su beneficio? ¡Aquí te contamos!

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Aseguran que Natalia Alcocer confesó que su crisis fue puro teatro. / Redes sociales

¿Qué ocurrió entre Natalia Alcocer y la producción de La granja VIP 2026?

Tras la eliminación de Azalia Ojeda de La granja VIP 2026, un nuevo capítulo arrancó en el reality show luego de que Natalia Alcoccer viviera una crisis que fue presenciada por varios granjeros.

Durante la tarde del pasado 27 de octubre, se comenzó a difundir un video en el que se alcanzan a percibir gritos que vienen desde el ‘entrevistadero’. Mientras algunos participantes están en el comedor, logran escuchar a Alcocer decir en diversas ocasiones ‘No, no, no’, situación que generó alarma.

Fernando Lozada fue uno de los primeros en manifestar su preocupación, especulando sobre si se podría tratar de una broma, a lo que Niurka asegura que no, que su compañera está mal. En redes también se mencionó que desde hace algunos días la participante ya mostraba un desgaste emocional, lo que generó especulaciones de su posible salida.

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Aseguran que Natalia Alcocer confesó que su crisis fue puro teatro. / Redes Sociales

¿Natalia Alcocer actuó su crisis emocional como parte de una estrategia en La granja VIP?

Días después de la crisis de Natalia Alcocer que alarmó a los seguidores de La granja VIP 2026, en redes sociales se dio a conocer un nuevo video en el que se observa a la granjera hablar con Julio Camejo sobre su crisis; pese a que no admite haberla actuado, hace algunas insinuaciones que algunos internautas interpretaron como su manera de aceptar que fue show.

En la conversación, Camejo le reclama a Alcocer por su manera de cambiar el juego y asegura que no la entiende: “Me cambias la historia cada dos semanas. Puedes hacer aunque sea esto (mover la cabeza) para que uno sepa”.

En respuesta, Alcocer argumenta que Niurka entendió todo desde el lunes y le pidió que confiara en ella, pero Camenejo volvió a decir que no la entiende, pues anteriormente manifestó que se quería ir. “Confié en ti, en lo que tú me dijiste: ‘me quiero ir’”.

Debido a que a lo largo de la conversación hicieron algunos gestos y hablaron entre señas, los internautas señalaron que Natalia Alcocer había admitido haber jugado con la salud mental. Aparentemente, dio a entender que todo fue actuado. “Natalia ya confesó que su supuesto ‘ataque psicótico’ fue solo otra estrategia barata de manipulación”, se lee en X.

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Pues Natalia ya confesó que su supuesto "ataque psicótico" fue solo otra estrategia barata de manipulación!



La única que se burló de la "Salud Mental" fue la la misma Natalia... Así que espero sus 500 comunicados quejándose!!! 🗿🗿🗿#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMx #LaGranjaMx pic.twitter.com/M7PHG1BpfS — Aka Queen 👑 (@KLlatam_) October 30, 2026

¿Cuál fue la respuesta de la producción de La granja VIP 2026 a la crisis de Natalia Alcocer?

Tras la crisis de Natalia Alcocer en La granja VIP 2026, los conductores del programa rompieron el silencio y explicaron que estuvo relacionada con la dinámica del ‘anónimato’, donde la conductora admitió haberse percatado de supuestos coqueteos de Pablo Montero, su novio, a ‘la Bebeshita’ y Manelyk.

De acuerdo con los panelistas, su confesión y el estrés cotidiano del programa hicieron que Alcoccer se quebrara. Sin embargo, tras la supuesta confesión de la granjera, en la que habría admitido que actuó haber entrado en crisis, la producción del reality show no se ha pronunciado al respecto con alguna sanción. ¿Sus palabras podrían marcar su salida?

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