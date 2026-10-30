La granja VIP 2026: ¿A quién traicionó Julio Camejo HOY, 30 de octubre? ¡Así queda la tabla de nominados!

Tras ganar el juego por la salvación en ‘La granja VIP 2026’, Julio Camejo deberá tomar varias decisiones importantes. Y es que no solo sacará a otro nominado de la placa, sino que también escogerá a un granjero para que tome su lugar durante la gala de traición. Te contamos qué pasó y cómo quedó la tabla de nominación.

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Julio Camejo ganó el juego por la salvación en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Hubo trampa en el octavo juego por la salvación en ‘La granja VIP 2026’?

Desde hace varias semanas, la producción de ‘La granja VIP 2026’ ha sido señalada de presuntamente favorecer al equipo de ‘La resistencia’, liderado por Manelyk González, y perjudicar al team de ‘Los disfuncionales’, encabezado por Niurka Marcos.

Por ello, los fans han estado más al pendiente de cómo se desarrollan las dinámicas dentro del reality. Esta semana, muchos del equipo ‘Disfuncional’ quedaron en la tabla. Esto, aparentemente, como parte de una estrategia para que uno de su team ganara la salvación y pudiera meter a alguien de la alianza rival a la placa.

Al parecer, su plan sí estaría funcionando, ya que Julio Camejo ganó el reto. Algo que llamó la atención durante la prueba fue la queja de Natalia Alcocer. Y es que la conductora Kristal Silva la regañó por no haber hecho bien un movimiento.

La actriz aseguró que sí lo había realizado y hasta se mostró algo enojada de que Camejo tuviera la victoria. Ante esto, Silva le mostró el video que demostró su falta, echando así por tierra cualquier insinuación de una presunta trampa o sabotaje de la producción.

Al ver esto, Natalia pidió una disculpa, pero manifestó que había hecho el reclamo, pues ya sabía “cómo era el gallo”, algo que, para muchos, daba a entender que ella también pensaba que había un cierto favoritismo dentro del show.

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Así fue el juego de salvación de la octava semana en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, viernes 30 de octubre?

Cabe recordar que Niurka Marcos y Pablo Montero no pudieron participar en el reto por la salvación en ‘La granja VIP 2026’. La cubana por haber perdido el duelo de nominación frente a Ivonne Montero. En tanto que Pablo Montero tras haber acumulado más tierra en la dinámica de ‘Echar tierra’.

Tras el triunfo de Julio Camejo, la tabla quedó de la siguiente manera:

Pablo Montero

Niurka Marcos

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Natalia Alcocer

Rafa Mercadante

En redes sociales, se teoriza que Julio podría sacar a Mercadante o a ‘Bicolor’. Escogería a Mono Osuna o Manelyk para que ocupara su lugar. No obstante, nada es seguro hasta la próxima gala de traición.

Nominados de la octava semana de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Así quedó la placa de nominación de ‘La granja VIP 2026’ tras la traición de Julio Camejo

La gala de traición de ‘La granja VIP 2026’ inicia a las 8:30 pm. Se podrá sintonizar mediante el canal de Azteca UNO y Disney Plus. Esta aplicación de streaming también da acceso a las pregalas, así como a la transmisión 24/7.

Al comienzo de la gala, los granjeros participaron en una dinámica llamada ‘El monstruo dentro de mí’, en la cual hablaban sobre sus inseguridades.

Previo al momento de la ‘traición’, se realizó una actividad en la que cada nominado respondía una pregunta seleccionada por ‘Copetes’, un pajarito.

Al final, Camejo decidió salvar a Natalia Alcocer. En tanto que la “traición” fue “en cadena”. Esto ocasionó que el nuevo nominado fuera Mono Osuna. La tabla definitiva quedó de la siguiente manera:



Rafa Mercadante

Niurka Marcos

Kevyn Contreras

Pablo Montero

Mono Osuna

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