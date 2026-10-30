Familia de Kevyn ‘Bicolor’ lo quiere sacar de ‘La granja VIP 2026’, asegura Poncho de Nigris, ¿por maltratos?

“Kevyn Contreras ‘Bicolor’ podría abandonar ‘La granja VIP 2026’ debido al favoritismo de la producción hacia el equipo de Manelyk González”. Al menos eso es lo que ha comenzado a circular en redes sociales tras unas declaraciones recientes que el comediante dio hace algunas horas.

La teoría parece reforzarse después de que Poncho de Nigris dijo que, supuestamente, la mamá del humorista ya quiere sacarlo del show. Te contamos qué está pasando y por qué la estancia de ‘Bicolor’ en el reality podría estar en riesgo.

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Kevyn Contretas ‘Bicolor’ ha sido uno de los participantes más polémicos dentro de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Por qué se dice que Kevyn Contreras ‘Bicolor’ estaría siendo “maltratado” dentro de ‘La granja VIP 2026’?

Desde el comienzo de ‘La granja VIP 2026’, Kevyn Contreras ‘Bicolor’ ha protagonizado varias controversias. Además de sus constantes conflictos con Mono Osuna, ha protagonizado una especie de romance intermitente con ‘la Bebeshita’, a quien se dice que hasta habría embarazado.

También ha tenido comportamientos cuestionables que lo han hecho acreedor a sanciones dentro del show. Esta semana, quedó nominado directamente por haber saboteado a su equipo en la dinámica por el ‘Huevo de oro’.

Las acusaciones de que presuntamente la producción del show estaría en su contra se intensificaron durante la reciente gala de salvación. Desde hace varios días, ‘Bicolor’ y otros integrantes de su equipo se habían quejado de un empujón que le dio Mono hace poco. Argumentaron que, en teoría, eso sería agresión física y el atleta debería ser expulsado.

El conductor principal mencionó que habían revisado las cámaras y constataron que Osuna lo había empujado por accidente. Aunado a esto, el presentador le pedía que ya no hablara más cuando el humorista trataba de insistir con el asunto y acusar al exfutbolista de presuntamente “meterse con su familia”.

Para muchos, esto sería la prueba fehaciente de que, presuntamente, no solo existiría favoritismo hacia el team de Manelyk, en el cual está Mono, sino que también habría un cierto desprecio hacia el comediante.

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Kevyn Contretas ‘Bicolor’ ha sido sancionado en varias ocasiones dentro de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Poncho de Nigris revela que la familia de ‘Bicolor’ querría sacarlo de ‘La granja VIP

A través de X, Poncho de Nigris confrontó a un internauta que acusaba a Kevyn Contreras ‘Bicolor’ de ser “flojo” dentro de ‘La granja VIP 2026’. Empezó diciendo que el humorista siempre ha dado contenido, pero que recientemente habría dejado de hacerlo porque “se aburrió”.

“Huevonazo, pero divertido. Pues no está jalando para ti, que te valga. Yo siento como que ya se aburrió ahí adentro. Pero ojalá y agarre un segundo aire para seguir cagando el palo y si la gana. Y que se aleje, obvio, de la Bebeshita, pero no hace caso”, expresó.

También mencionó que la mamá de Kevyn ya quiere sacarlo del show. Según contó, ya habló con la señora para decirle que espere un poco a que su hijo se calme y recupere “el camino”.

“Su mamá ya lo quiere sacar jajajaja ya le dije que aguante bara que si es inteligente. Trae algo en mente, pero se bajó desde que Adal le dijo lo de los regios”. Poncho de Nigris

Finalizó su mensaje despotricando contra el presentador principal, quien “regañó a Kevyn por “no trabajar’” y afirmó que no era un “verdadero regio”. Sostuvo que el comediante era más “regio” que él.

Huevonazo pero divertido. Pues no está jalando para ti que te valga, yo siento como que ya se aburrió ahí adentro. Pero ojalá y agarre un segundo aire para seguir cagando el palo y si la gana. Y que se aleje obvio de la bebeshita pero no hace caso. Su mamá ya lo quiere sacar jajajaja ya le dije que aguante bara que si es inteligente. Trae algo en mente, pero se bajó desde que Adal Ramones le dijo lo de los regios. El como conductor nunca tendría porque hacer esos comentarios que te pegan adentro duro! Adal Ramones ni es regio, él es chillago. Desde que se fue nunca regresó y siempre nos veía como menos y el don chingón que pegó en CDMX. La neta es la neta, una vez se expresó de mi tan feo fe feo ! Como si realmente me aguantara un vergazo. Es más regio Kevin que Adal toda la vida. Aquí los regios lo vemos como chilango. Aquí nunca jalo. 🫡🥊👑 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) October 30, 2026

¿Kevyn Contreras ‘Bicolor’ planea su expulsión de ‘La granja VIP 2026’?

Tras el reciente juego por la salvación en ‘La granja VIP 2026’, Kevyn Contreras ‘Bicolor’ habló con Natalia Alcocer de sus dudas sobre continuar en el reality. Incluso puso sobre la mesa la posibilidad de golpear a otro granjero para que lo saquen.

Ante esto, Alcocer le recomendó que no lo hiciera, ya que podría pagar una “gran multa” y enfrentar un fuerte proceso legal.

“Pegarle a alguien, no, mejor que te saquen. Yo entiendo que, en tu cabeza, es: ‘Tú sales, tú explicas todo’, pero no te mereces irte así. Has sido un gran personaje, lo estás haciendo muy bien”, sentenció.

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